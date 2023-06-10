Ankara’daki patlamaya tanık olan esnaflar o anları anlattı: 'Basıncı yüzümüzde hissettik'

MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda yaşanan patlamada dükkânının camları kırılan esnaf Seyit Ali Atak, "Basınçtan camlar ileri geri gitti. Basıncı yüzümüzde bile hissettik, camların birkaç tanesi kırıldı" diye konuştu. Bölgedeki bir işletmede çalışan Ali Güleç ise “Camlarımızı salladı. Deprem olduğunu sandık en başta ama deprem olmadığını anladık” dedi.

İHA
Yayınlanma: 10.06.2023 - 14:00
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Ankara’nın Elmadağ ilçesinde bulunan MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda sabah saatlerinde meydana gelen ve 5 işçinin hayatını kaybettiği patlama, bölgede de korkuya yol açtı.

"CAMLARIN BİRKAÇ TANESİ KIRILDI"

Patlamada dükkânının camları kırılan esnaf Seyit Ali Atak, yaşadığı korku dolu anları şöyle anlattı:

"Un geldi onu boşaltıyorduk. Bir patlama sesi duyduk. Basınçtan camlar ileri geri gitti. Basıncı yüzümüzde bile hissettik, camların birkaç tanesi kırıldı. Herhangi bir can kaybımız, yaralanmamız yok. Üzülerek bu olaya şahit olduk."

"DEPREM SANDIK"

Fabrikanın çevresindeki bir işletmede çalışan Ali Güleç ise, patlama anında büyük bir ses duyduklarını belirterek, “Bir anda ses geldi. Sonra da MKE’de patlama olduğunu duyduk. Camlarımızı salladı. Deprem olduğunu sandık en başta ama deprem olmadığını anladık” diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Ankara’nın Elmadağ ilçesinde bulunan MKE Roket ve Patlayıcı Madde Fabrikası'nda sabah saatlerinde bir patlama meydana gelmişti. Patlamanın ardından yayılan alevlerin büyük ölçüde kontrol altına alındığı belirtilmiş; Milli Savunma Bakanlığı 5 işçinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. 

Ankara Valisi Vasip Şahin de, patlamanın kimyasal tepkimeden kaynaklandığını belirtmişti.


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