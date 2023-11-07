Ali Babacan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın babası Hilmi Babacan (85), Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

DHA
Yayınlanma: 07.11.2023 - 14:26
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Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören Hilmi Babacan, dün yaşamını yitirdi. Babacan için Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın yanı sıra 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, AKP Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, eski TBMM başkanları Cemil Çicek ve Bülent Arınç ile Kemal Kılıçdaroğlu katıldı.

Babacan'ın cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan cenaze töreni sonrası bir vatandaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Sakın partiden istifa etmeyin, partinin size ihtiyacı var" dedi. 


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