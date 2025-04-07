Yayınlanma: 07.04.2025 - 20:50

Güncelleme: 07.04.2025 - 20:50

AKP'li vekil Nilhan Ayan, CHP'nin boykot çağrısına karşı gelmesiyle sosyal medyada en fazla konuşulan isimlerden biri oldu. Ayan'ın hayatı ve kariyeri araştırma konusu oldu. Peki, Nilhan Ayan kimdir? AKP İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan kaç yaşında, nereli?

NİLHAN AYAN KİMDİR?

Nilhan Ayan 5 Şubat 1980 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitim hayatına Acıbadem Özel Doğuş Lisesi'nde başlayan Ayan, Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olmuş, aynı alanda yüksek lisansını tamamladı.

NİLHAN AYAN'IN KARİYERİ VE HAYATI

Ayan, 2002-2005 yılları arasında haber editörlüğü ve muhabirlik, 2011-2012 yıllarında ise spikerlik yapmıştır. 2020-2023 yılları arasında Kızılay Kadın İstanbul İl Başkanlığı görevini üstlenen Ayan, 2023 yılında AK Parti'den İstanbul milletvekili seçilmiş ve partinin MKYK üyesi olmuştur.

NİLHAN AYAN EVLİ Mİ?

Evli olan Nilhan Ayan'ın bir tane çocuğu vardır. Ayan, ileri seviyede İngilizce bilmektedir.