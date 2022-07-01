Ali Erbaş ile personel, promosyon ihalesi nedeniyle karşı karşıya

01 Temmuz 2022 Cuma, 04:00

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın personel maaşlarının “faizsiz finans kuruluşları” olarak bilinen “katılım bankaları” aracılığıyla ödenmesini istemesi nedeniyle 2 bin 880 liralık promosyonla sonuçlanan ihaleye ilişkin yargı süreci sürüyor. Mahkemenin ihalenin iptali yönündeki karar, Erbaş’ın tepkisi ve talimatı üzerine Danıştay’a götürüldü. Bu nedenle promosyon ödemelerinin durdurulduğu öğrenildi.

Duruma tepki gösteren Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal ve genel başkan yardımcısı Kadir Şahin’in imzasıyla Diyanet’e yazı yazıldı. Yaşanan sürecin özetlendiği yazıda, “ödemelerin durdurulması” yönündeki isteme işaret edilerek “Müftülüklerde ihaleler yapılmış, anlaşmalar tamamlanmış, çalışanların alınan yeni promosyon kararından memnuniyetlerini her ortamda paylaşmış olduğu bir zamanda, yukarıdaki mesajın gönderilmesinin sendikamızca ve çalışanlarımızca doğru olmadığı düşünülmektedir” denildi.

"KONU KAPANMALI"

Cumhuriyet’e konuşan Ünal, kararın Danıştay’a götürülmesine “Yapılan doğru değil” tepkisini gösterirken mahkeme kararının personelin lehine olduğuna işaret etti. Ünal, “Diyanet’in artık konuyu kapatması gerekiyor; konu gündemden düşmeli” dedi. Promosyon miktarının az olduğunu kaydeden Ünal, “Bazı il merkezlerinde bile katılım bankalarının şubesi yok. Altyapı oluşur, promosyon noktasında da belli bir rakam olur, o zaman biz de ‘Personelin lehine’ deriz çünkü sendikalar personelin hak ve menfaatını korumakla yükümlü” ifadelerini kullandı.

Erbaş, 2019’daki bir genelge ile maaş ödeme protokolünde “faizsiz finans kurumlarının tercih edilmesi” talimatını verdi. Tepki çeken genelge doğrultusunda, 21 Mart’ta, merkez ve taşra teşkilatının maaş ödemelerine yönelik ihaleye çıkıldı ve yalnızca katılım bankalarının katıldığı ihaleyi, Ziraat Katılım ve Kuveyt Türk Katılım kazandı. İhale sonucu personele 2 bin 880 lira promosyon ödeneceği kaydedildi. Ancak ihaleyi yargıya taşıyan Türk Diyanet Vakıf-Sen’in başvurusu sonucu ihale iptal edildi. Bu nedenle il ve ilçe müftülüklerinin ayrı ayrı çıktıkları ihalelere tüm bankalar katıldı ve ödenecek promosyon tutarı 16 bin liraya kadar çıktı.