Ali Erbaş: Kudüs'te katliam yapılıyor, ey Müslümanlar neredesiniz?

Yayınlanma: 16.11.2024 - 16:02

Güncelleme: 16.11.2024 - 16:02

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sivas İl Müftülüğü tarafından "hafız icazet töreni"ne katılmak üzere Sivas'ta, Taha Akgül Spor Salonu'nda konuşma yaptı.

İsrail'in Filistin'deki saldırılarına değinen Erbaş, tepkisini ve çağrısını şu ifadelerle dile getirdi:

"Bugün Kudüs'te yeniden Haçlıların torunları olan Siyonist Hristiyanlar ve Siyonist Yahudiler iş birliğiyle soykırım yapılıyor. Kan akıyor. Katliam yapılıyor. Ey Müslümanlar neredesiniz Bu soykırıma Selahaddin Eyyubi ve onun ordusundaki Müslümanlar gibi ne zaman son vereceksiniz 88 seneyi beklememiz mi gerekiyor 76 yıl oldu. 1948'den bu yana 76 yıldır orada zulüm devam ediyor. Dua edelim. İnşallah bu zulmün bitmesi için ve oradaki Siyonistlerin zalimlerin artık zulmünün son bulması ve dualarımızın kabul olması için 88 sene beklemeyelim. En kısa zamanda hem Müslümanların birlik beraberliğiyle, hem de dünyanın vicdanlı insanlarının artık bu zulmü görmesiyle, 88 sene sürmesin. Peygamber Efendimizin şu hadisişerifini aklımızdan çıkarmayalım. Bir kötülük gördüğünüzde onu elinizle düzeltin. İki milyar Müslüman elleriyle ne yapıyor bugün Orada gözümüzün önünde, burnumuzun dibinde 20 bini aşkın, 30 bine yakın bebekler ölürken, biz ellerimizde ne yapıyoruz Bunu sorgulamamız lazım. Sadece dua etmekle, 'Yüreğimiz yanıyor' demekle bu zulüm ortadan kalkmaz. Ey Müslümanlar, ey dünyanın vicdanlı insanları, bir araya gelin. Toplanın. Kur'an aşkına. Efendimizin bu hadisişerifinin doğrultusunda elimizden ne geliyorsa onu yapalım ve bu zulmü durduralım. Yoksa bu zulüm hepimizi boğar. Mazlumların ahı hepimizi bulur. Bunu aklımızdan çıkarmayalım. Elinizden bir şey gelmezse, dilinizle o kötülüğü ortadan kaldırın. Dilinizle de eğer kaldıramazsanız, kalbinizle buyuruyor efendimiz aleyhissalatu vesselam. Elinizle, dilinizle ve kalbimizle, herkes gücü yettiği nispette bu zulmü ortadan kaldırmak için gereğini yapması lazım."