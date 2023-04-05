Lütfullah Kayalar kimdir, nereli, kaç yaşında? Lütfullah Kayalar hangi partiye katıldı? Lütfullah Kayalar hangi partilerde görev yaptı?

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 10:51

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 10:51

Bir dönem TBMM Başkanlık Divanı İdare Amirliği, TBMM KİT Komisyon Başkanlığı ile Tarım Orman ve Köy İşleri ve Maliye Bakanlığı görevinde bulunan Lütfullah Kayalar, İYİ Parti'ye katıldı. İYİ Parti lideri Meral Akşener, grup toplantısındaki değerlendirmelerine başlamadan Kayalar'ın rozetini taktı. Peki, Lütfullah Kayalar kimdir, nereli, kaç yaşında? Lütfullah Kayalar hangi partilerde görev yaptı?

LÜTFULLAH KAYALAR KİMDİR?

Lütfullah Kayalar, 1952 yılında Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde doğdu. İlkokulu Namık Kemal İlkokulunda, ortaokulu Yozgat Merkez Ortaokulunda, liseyi Ankara Aydınlık Evler Lisesini bitirdi. Kısa bir süre ODTÜ’ye devam ettikten sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirmiştir. Yozgat ve Ankara'da avukatlık yaptı. Aynı zamanda sporla da ilgilenerek Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanlığı da yaptı.

1983 yılında Anavatan Partisi, Ankara il örgütü kurucusu olarak siyasete atıldı ve Yozgat milletvekili seçildi. 17., 18., 19., 20. ve 21. Dönem Yozgat Milletvekilliği, TBMM Başkanlık Divanı İdare Amirliği, TBMM KİT Komisyon Başkanlığı ile Tarım Orman ve Köy İşleri ve Maliye Bakanlığı yaptı. AGİT Parlamenterler Asamblesi Türk Grubu üyesiydi.

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı sırasında Türkiye'nin en büyük yeşil kuşak projesi ile "Şehirde ne varsa köyde de olacak" sloganı ile Türkiye genelinde büyük bir yapılandırma hareketi başlattı.

2007 Genel seçimlerine ANAP'ın girmemesi üzerine CHP'den aday olduysa da seçilemedi. 1 Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde Yozgat'tan bağımsız milletvekili adayı oldu. %11,47 oranında oy aldıysa da seçilemedi. Hâlen hukukçu olarak danışmanlık yapmaktadır.

Lütfullah Kayalar, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri öncesi, 5 Nisan 2023 tarihinde İYİ Parti'ye katıldı.

LÜTFULLAH KAYALAR HANGİ PARTİLERDE GÖREV YAPTI?