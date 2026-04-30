AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına göre Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Ali Fidan atandı. Peki, Ali Fidan kimdir, kaç yaşında, nereli? Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan'ın önceki görevleri neler?

ALİ FİDAN KİMDİR?

Ali Fidan 1970 yılında Bolu'nun Gerede İlçesinde doğdu. 1988 yılında Bolu İmam Hatip Lisesi'nden, 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

Kısa bir süre Abant İzzet Baysal Üniversitesi 'nde araştırma görevlisi olarak çalıştıktan sonra 1994 yılında Bolu Valiliği Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı.

Fidan daha sonra çeşitli yerlerde kaymakamlık ve vali yardımcılığı görevleri yürüttükten sonra İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nde Şube Müdürü, Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı ve 2013-2015 yıllarında ise Genel Müdür olarak görev yaptı.

2015-2016 yıllarında da Düzce Valisi olarak görevlendirildi.

25 Ağustos 2016 tarihinde Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarı olarak atandı ve bu görevi 10 Temmuz 2018 tarihine kadar sürdürdü. Fidan bu göreve atanan asker kökenli olmayan ilk kişiydi. Müsteşarlık makamı 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişle birlikte kaldırıldı.

Fidan 9 Ağustos 2023 tarihli cumhurbaşkanı kararıyla Nevşehir Valisi olarak atandı.

30 Nisan'da da Emniyet Genel Müdürü görevine getirildi.

Görev Yaptığı Bazı Kritik Pozisyonlar:

İlçe Yönetimi: Kurşunlu ve Ulubey ilçelerinde Kaymakam Vekilliği; Felahiye ve Yazıhan ilçelerinde ise Kaymakamlık görevlerini üstlenmiştir.

Merkez Teşkilatı: İller İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde Şube Müdürlüğü’nden Genel Müdürlüğe kadar uzanan farklı kademelerde stratejik roller üstlenmiştir.

Valilik ve Müsteşarlık: 2015-2016 yıllarında Düzce Valisi olarak görev yapmış, ardından 2016-2018 yılları arasında Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı görevini yürüterek savunma bürokrasisinde önemli bir sorumluluk üstlenmiştir.