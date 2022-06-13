Ali İsmail Korkmaz davasında bilirkişilik yapan Serkan Uğurluoğlu 6 ay meslekten men edildi

13 Haziran 2022 Pazartesi, 17:30

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Onur Kurulu, Ali İsmail Korkmaz’ın faillerinin yargılandığı davada, olayın gerçekleştiği sokağa ilişkin görüntü kayıtları konusunda gerçeğe aykırı bilirkişilik yaptığı için hapis cezası alan bilirkişi elektrik-elektronik mühendisi Serkan Uğurluoğlu’nun altı ay süreyle meslekten menedilmesine karar verdi.

Onur Kurulu’nun kararı TMMOB Yüksek Onur Kurulu tarafından da onaylandı.

EMO Eskişehir Şubesi`nin konuyla ilgili başvurusu üzerine konu EMO Onur Kurulu gündemine taşındı. Onur Kurulu, Serkan Uğurluoğlu`nu, TMMOB Disiplin Yönetmeliği`nin 9. maddesi b bendinde belirtilen "Mesleğini ve görevini kişisel ya da bir grup adına çıkar sağlamak için TMMOB mevzuatına, bilime ve meslek tekniğine aykırı biçimde uygulamak ya da mesleğini ve görevini TMMOB mevzuatına bilime ve tekniğine aykırı biçimde uygulayarak kamuya, halka ve üçüncü şahıslara zarar vermek" kapsamında değerlendirerek, 6 ay süreyle meslekten men cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Onur Kurulu`nun 14 Şubat 2022 tarihli kararı TMMOB Yüksek Onur Kurulu`nca 13 Mayıs 2022 tarihinde onaylanarak kesinleşti.

Gezi protestoları sırasında dövülmesinin ardından hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz cinayetinin faillerinin yargılandığı davada bilirkişi olarak görevlendirilen Eskişehir Osmangazi Üniversitesi personeli elektrik-elektronik mühendisi Serkan Uğurluoğlu, bilirkişi raporunda "kendisine verilen cihazların içerisinde olaya ait herhangi bir kayıt bulunmadığına" dair rapor düzenlemişti. Ancak daha sonra Jandarma Kriminal Laboratuvar Amirliği tarafından yapılan incelemede Uğurluoğlu`nun kamera görüntülerini silerek gerçeğe aykırı rapor düzenlediği tespit edilmiş ve hakkında Eskişehir 6. Asliye Ceza Mahkemesi`nde dava açılmıştı. Mahkeme, 16 Mart 2021 tarihinde gerçeğe aykırı bilirkişilik suçunu sabit bularak Serkan Uğurluoğlu`na 1 yıl 8 ay hapis cezası vermiş, ancak hüküm geri bırakılmıştı.