Ali İsmail Korkmaz katledilişinin 8. yılında anılıyor: O hep 19 yaşında

10 Temmuz 2021 Cumartesi, 09:45

Eskişehir’de Gezi direnişi eylemleri sırasında karşıt görüşlü kişiler ve polis tarafından darp edilerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz, bugün katledilişinin 8. yılında ailesi ve sevenleri tarafından Türkiye'nin dört bir yanında anılıyor. 2013 yılında, henüz 19 yaşındayken katledilen Ali İsmail Korkmaz, hayattan koparılmasaydı 27 yaşında olacaktı.

Ali İsmail'in, düşlerindeki dünyayı hayata geçirmek için ailesi tarafından kurulan ALİKEV, Ali İsmail'in katledilişinin 8. yılında, Covid-19 sebebiyle online etkinliklerle anacak.

Ali İsmail Korkmaz’ın anısını yaşatmayı amaçlayan ALİKEV, Ali İsmail Korkmaz’ın yarım kalan düşlerini paylaşan tüm gençleri etkinliklere davet ediyor.

ALİKEV tarafından Ali İsmail Korkmaz için düzenlenecek etkinlikler şu şekilde:

Gençlik ve Örgütlenme Özgürlüğü Atölyesi

7 Temmuz Çarşamba

Saat: 20:00

Moderatör:

Berna Akkızal – Baran Kaya

Sivil Alan Araştırmaları Derneği



İfade Alanı Olarak Sanat - Söyleşi

9 Temmuz Cuma

Saat: 20:00

Konuklar:

Ezgi Bakçay – Karşı Sanat

Melis Bektaş- Karşı Sanat

Kubilay Mutlu – Sokak Sanatçıları Derneği

#İşaret dili çevirisi olacaktır.



Ali İsmail Korkmaz Anması

10 Temmuz Cumartesi

Saat: 20:30

Korkmaz Ailesi & Cem Erdost İleri Trio Konseri



“Neden Konuşamıyoruz?”

Gençlik ve İfade Özgürlüğü Atölyesi*

12 Temmuz Pazartesi

Saat:21:00

Moderatör: Elif Okan Gezmiş – Klinik Psikolog

9-10 Temmuz’da gerçekleşecek atölyelerin ALİKEV Youtube kanalı üzerinden canlı yayını olacak. https://www.youtube.com/user/AliismailKorkmaz/live

18-35 yaş arası gençlere özel olarak düzenlenen atölye ve söyleşilere kayıtlar https://bit.ly/ALIKEV1007 adresi üzerinden gerçekleşiyor.

ALİ İSMAİL’İN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ GÖRÜNTÜLERİ SİLEN KİŞİYE ‘İYİ HAL İNDİRİMİ’

Son olarak, Gezi direnişi sırasında öldürülen Ali İsmail Korkmaz’ın darp edildiği ana ilişkin görüntüleri sildiği tespit edilen bilirkişi Serkan Uğurluoğlu’nun yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Uğurluoğlu’na ‘gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma’ suçundan önce 2 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, daha sonra, verdiği bu cezadan ‘sanığın sabıkasız geçmişi, yargılama sürecindeki tutum ve davranışları, cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri’ gerekçesiyle, Uğurluoğlu hakkında “iyi hal indirimi” yaptığını duyurdu. Serkan Uğurluoğlu’na verdiği cezayı 1 yıl 8 aya indiren mahkeme, bu cezayı da erteledi.

DAVA SÜRECİ

Korkmaz’ın öldürülmesine ilişkin davada biri polis beş tutuklu ve üç tutuksuz polis olmak üzere toplam sekiz sanık yargılandı.

Savcı esas hakkındaki mütaalasında, tutuklu polis Mevlüt Saldoğan hakkında müebbet, tutuksuz iki polis sanık Şaban Gökpınar ve Hüseyin Engin için beraat, tutuksuz polis Yalçın Akbulut için 12 yıl ve diğer sanıklar İsmail Koyuncu, Ramazan Koyuncu, Muhammet Vatansever ve Ebubekir Harlar hakkında yaralama suçundan sekizer yıl hapis cezası istemişti.

21 Ocak 2015’teki sekizinci duruşmada karar açıklandı. Mahkeme cezaları "kasten yaralayarak ölüme sebebiyet vermek" suçundan verdi, iyi hal indirimi uyguladı. Tutuklu polise 10 yıl 10 ay, tutuklu dört kişiye üç yıl dört ay ceza verildi. Tutuklu bir kişi tutuklu kaldığı süre nedeniyle tahliye edildi. Tutuksuz üç polisten ikisi beraat ederken, bir polise on yıl ceza ve tutuklama kararı geldi.

Mahkeme, tutuklu polis sanık Mevlüt Saldoğan hakkında kasten öldürme suçlamasından değil "kasten yaralayarak ölüme sebebiyet vermekten" 13 yıl hapis cezası verdi ancak bu cezaya indirim uygulayarak 10 yıl 10 aya düşürdü.

YARGITAY'DAN BOZMA KARARLARI

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 4 Şubat 2016’da yerel mahkemenin kararını usül yönünden bozdu.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülen davada mahkeme aynı cezaları verdi. İki polisin tutukluluğunu devamına diğer tutuklular İsmail Koyuncu, Ramazan Koyuncu, Muhammet Vatansever'e ise tutuklu kaldıkları 33 aylık süre nedeniyle tahliyesine karar verdi.

Tekrar Yargıtay’a giden dosyada, Yargıtay 1. Ceza Dairesi 22 Aralık 2016'daki kararında tutuklu polis memurları Mevlüt Saldoğan'a verilen 10 yıl 10 ay, sanık polis memuru Yalçın Akbulut'a verilen 10 yıl, serbest bırakılan fırıncılar İsmail Koyuncu, Ramazan Koyuncu ve Muhammet Vatansever'e verilen altı yıl sekizer aylık cezaları onadı.

Tutuksuz polis sanıklardan Hüseyin Engin hakkındaki beraat kararını ve Ebubekir Harlar'ın eylemi yardım derecesinde kaldığından indirim ile üç yıl dört ay hapis cezasıyla cezalandırılması kararlarını ise bozdu.





Mahkeme, Yargıtay'ın yaralama suçundan cezalandırılmasını istediği tutuksuz polis Hüseyin Engin'e yedi ay 15 gün ceza verip hükmü erteledi. Tahliye edilen sanık Ebubekir Harlar hakkında altı yıl sekiz ay hapis cezası verdi.