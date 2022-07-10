O hep 19 yaşında: Ali İsmail Korkmaz katledilişinin 9'uncu yılında anılıyor
Gezi direnişi sırasında Eskişehir’de karşıt görüşlü kişiler ve polis tarafından darp edilerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz, bugün katledilişinin 9'uncu yılında anılıyor.
Eskişehir’de Gezi direnişi eylemleri sırasında karşıt görüşlü kişiler ve polis tarafından darp edilerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz, bugün katledilişinin 9'uncu yılında ailesi ve sevenleri tarafından Türkiye'nin dört bir yanında anılıyor.
2013 yılında, henüz 19 yaşındayken katledilen Ali İsmail Korkmaz, hayattan koparılmasaydı 28 yaşında olacaktı.
Korkmaz, bugün öldürülmesinin 9’uncu yıl dönümünde Hatay’daki Antakya Ekinci Mezarlığı’nda saat 18.00’de anılacak. Ali İsmail Korkmaz Vakfı’nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Ali İsmail’i 9. ölüm yıldönümünde anıyoruz. Ailesi ve sevenleri olarak, yarın (10 Temmuz) saat 18.00’da, Antakya Ekinci Mezarlığı’nda, Ali İsmail’i mezarı başında anacağız. Tüm sevenlerini bekleriz.”
Ali İsmail’i 9. ölüm yıldönümünde anıyoruz.— Ali İsmail K. Vakfı (@Alikev_org) July 9, 2022
Ailesi ve sevenleri olarak, yarın (10 Temmuz) saat 18.00’da, Antakya Ekinci Mezarlığı’nda, Ali İsmail’i mezarı başında anacağız. Tüm sevenlerini bekleriz.#aliismailkorkmaz pic.twitter.com/Jk3ZMMTB3d
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