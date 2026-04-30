Ali Mahir Başarır'dan 'video' tepkisi: 'Erdoğan, bununla mı ahlaki üstünlüğü kazanacaksın?'

İktidar medyasında ve bazı sosyal medya hesaplarında dün akşam bir video servis edildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve Milletvekili Veli Ağbaba'nın yer aldığı video hakkında, "Teleferik faciası sırasında tatildeydiler" iddiası ortaya atıldı.

Ali Mahir Başarır, bugün yayımladığı video ile iddialara yanıt verdi. Başarır, video hakkında gerçekleri açıkladı.

"ŞİMDİ BİR VİDEO ÇIKARMIŞLAR"

Başarır, açıklamasında şunları kaydetti:

"Yine operasyon çocukları devrede. Gazeteci görünümlü münafık, iftiracı yaratıklar. Utanç verici bir dönemden geçiyoruz. Bugün bir video çıkmış. Antalya'da 12 Nisan 2024'teki teleferik kazasında teknede olduğumuzu iddia etmişler. Bakın, sosyal medya hesaplarım, televizyon kanalları, basın toplantıları her şeyi ortaya koyuyor. Olay 12 Nisan tarihinde, 2024'te gerçekleşti. Saatler sonra Kepez'deydik milletvekillerimizle. 12'sinden 13'üne kadar sabahladık ve vali, emniyet müdürü, jandarma, milletvekilleri, belediye başkanı kriz masasında insanların kurtarılmasını bekledik, çabaladık. 13'ünde tüm milletvekilleri yine oradaydık. Basın toplantısı yaptık, televizyonlara bağlandık.

Akşamüzeri tüm insanlar kurtarılana kadar hepimiz oradaydık. Ve herkes kurtulduktan sonra ailemizle Antalya'da kaldık. Şimdi bir video çıkarmışlar. İki konuşmayı birleştirmişler. Biz o gün alem yapıyormuşuz. Kim bunu yapıyor? Evet, devletteki derin yapı yapıyor. Öyle bir video var. Ailelerimizle tatil yapmışız, çocuklarımızla. Nasıl sızabiliyor bu? Bu nasıl sızabiliyor? Ben mi paylaştım? Veli Ağbaba mı? Sayın Genel Başkan mı? Hayır, kimse paylaşmadı. Bizi mi dinliyorsunuz? Nereden buldunuz kardeşim? Nereden buldunuz o videoyu? Türkiye'nin geldiği nokta utanç verici bir nokta. Ve bu videoyla oynamışsınız, tarihleri değiştirmişsiniz.

"BUNUNLA MI KAZANACAKSIN ERDOĞAN"

Soruyorum, Bakana soruyorum, bu devlete soruyorum: Ana muhalefet lideri ve milletvekilleri izleniyor mu? Ne yapmışız orada? Çocuklarımız var, eşimiz var. Utanmıyor musunuz gizlice çekilen, takip ettiğiniz, ele geçirdiğiniz videoları yaymaya? Suç değil mi bu? Bu namussuzluk, alçaklık, şerefsizlik. Ve bu şerefsizliğe ortak olan insanlar var. Ama şunu bilin, bunun hesabını vereceksiniz. Vermelisiniz. Koskoca devleti, devletin birimlerini ne hale getirdiniz? Herkes, herkes o görüntüleri görsün. 13'ünde, 12'sinde, Nisan'da neredeymişiz biz? Neredeymişiz? Bununla mı itibar kazanacaksınız? Ya da Recep Tayyip Erdoğan bununla mı ahlaki üstünlüğü kazanacaksın?"

NE OLMUŞTU?

Sosyal medyada dün akşam yayılan görüntülerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba'nın bir teknede aileleriyle birlikte eğlendikleri görülüyordu.