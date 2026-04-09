Cumhuriyet Gazetesi Logo
CHP'li Ali Mahir Başarır'dan AKP grubuna tepki: TBMM Genel Kurulu, yeter sayı bulunamadığı için kapandı

9.04.2026 15:31:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
TBMM Genel Kurulu, iki kez toplantı yeter sayısının bulunamaması nedeniyle çalışmalarına 14 Nisan Salı devam etmek üzere kapandı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, doğum iznini 24 haftaya çıkaran düzenlemeyi de içeren kanun teklifinin, Meclis'te çoğunluk sağlanamadığı için ertelenmesine tepki gösterdi.

Böylelikle binlerce annenin beklediği doğum iznini 24 haftaya çıkaran kanun teklifinin görüşmeleri ertelenmiş oldu.

"KABUL EDİLEMEZ"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, buna ilişkin açıklamasında, "TBMM Genel Kurulu'nun açıldığını ancak AKP grubunun dörtte üçünün hazır bulunmadığını" ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bakın, üç ayrı komisyondaki kanun tekliflerini bir torba haline getirip önümüze sundular. Biz, 'Kadınların süt izni dahil tüm haklarını teslim edelim, o yasa da geçsin' dedik. Ama sosyal medya ile ilgili düzenlemenin enine boyuna tartışılmasını; çocukları, aileyi, ülkeyi koruyacak maddelerin getirilmesini sağlayalım dedik. Kabul etmediler. Olmaz. Gerçekten bu bir ciddiyetsizlik. Eğer siz buraya gelmeyecekseniz, yasanıza sahip çıkmayacaksanız bu kabul edilebilir bir durum değil.

"KALKAN TEKLİFİ OLARAK KULLANIYORLAR"

Ceza müeyyidesi getireceklermiş gelmeyen milletvekillerine. Herhalde birçok milletvekili cezadan kafasını kaldıramaz diye düşünüyorum. Bu kanun teklifinden doğum izninde olan kadınlar da yararlanacaktı. Onlar da bekliyorlardı bu hafta çıkmasını. Bakın, 36 madde getiriyorlar. Bu kanunda 36'sı geçmezse işte doğum izni, süt izni, birçok haklarından yararlanmak isteyen kadınların kanunu geçmez diyorlar. Yani bunu bir kalkan teklifi olarak kullanıyorlar. Hayır, kadınlar hemen. Ama diğerlerini oturup tartışmalıyız. Tartışmalıyız çünkü kanun yapmak ciddiyet ister. Yani kadınlarla ilgili, doğumla ilgili haklar bir torbaya sığdırılmayacak kadar önemli."

İlgili Konular: #TBMM #Ali Mahir Başarır

