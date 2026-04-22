CHP'li Ali Mahir Başarır'dan çok konuşulacak iddia: İmamoğlu'nun diploma davasına bakan hakim Bursa'ya gönderildi

22.04.2026 09:42:00
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasında istinaf mahkemesi başkanının Bursa'ya gönderildiğini öne sürdü. Başarır, "Buradan HSK'ye soruyorum, var mı böyle bir karar?" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Silivri Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasına bakan hakim hakkında açıklamalarda bulundu.

Başarır, İmamoğlu'nun diploma davasına bakan istinaf mahkemesinin başkanının Bursa'ya gönderildiğini ifade etti.

"BURSA'YA NEDEN YOLLADINIZ?"

Halk TV'de konuşan Başarır, şu ifadeleri kaydetti:

"Diploma davası, üst mahkeme kararı verecek. Mahkeme Başkanı'nın Bursa'ya gönderildiğini daha yeni öğreniyorum. İlk kez söylüyorum. Neden? Kararı garantiye almak istiyorlar. Olacak şey değil. Niye? Yani İstinaf Mahkemesi karar verecek.

İstinaf Mahkemesi'nin başkanını soruyorum buradan HSK'ye. Var mı böyle bir karar? Diploma davasının üst mahkemede görüleceği Mahkeme Başkanı'nı Bursa'ya yolladınız mı? Niye, neden yolladınız?"

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 1994 tarihli İstanbul Üniversitesi diplomasının usulsüz olduğu iddiasıyla açılan "resmi belgede sahtecilik" davası, 16 Şubat 2026'daki son duruşmada 6 Temmuz 2026'ya ertelendi.

Üniversitenin diplomasını iptal etmesiyle başlayan süreçte İmamoğlu'nun 8 yıl 9 aya kadar hapsi isteniyor.

Son dakika... İmamoğlu'nun diploma davasında istinaf kararı: Yürütmeyi durdurma talebi reddedildi Son dakika haberi... Tutuklu İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptaline ilişkin açtığı davada yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 7. İdare Dava Dairesi, istinaf incelemesi sürerken yapılan “yürütmenin durdurulması” talebini reddetti. Böylece dosya esastan incelenmeye devam edecek.
Son Dakika... Ekrem İmamoğlu'nun 'diploma davası'nda yeni gelişme: Avukatları istinafa başvurdu! Son dakika gelişmesi... Ekrem İmamoğlu’nun diploma iptaline karşı İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nde açtığı davanın reddedilmesi üzerine İmamoğlu’nun avukatları, kararın yürütmesinin durdurulması ve davanın kabulü talebiyle istinafa başvurdu.
AP Türkiye Raportörü Amor'dan, İmamoğlu'nun diploma davasının ret kararına tepki: 'Karar, bu hakimleri mezun eden hukuk fakülteleri için bir utançtır' AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptaline ilişkin davada verilen ret kararının gerekçesine tepki göstererek, "Diploma davası', tamamen politiktir ve verilen karar, bu hakimleri mezun eden hukuk fakülteleri için bir utançtır. Diplomalarının yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor" dedi.