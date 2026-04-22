CHP'li Ali Mahir Başarır'dan çok konuşulacak iddia: İmamoğlu'nun diploma davasına bakan hakim Bursa'ya gönderildi

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Silivri Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasına bakan hakim hakkında açıklamalarda bulundu.

Başarır, İmamoğlu'nun diploma davasına bakan istinaf mahkemesinin başkanının Bursa'ya gönderildiğini ifade etti.

"BURSA'YA NEDEN YOLLADINIZ?"

Halk TV'de konuşan Başarır, şu ifadeleri kaydetti:

"Diploma davası, üst mahkeme kararı verecek. Mahkeme Başkanı'nın Bursa'ya gönderildiğini daha yeni öğreniyorum. İlk kez söylüyorum. Neden? Kararı garantiye almak istiyorlar. Olacak şey değil. Niye? Yani İstinaf Mahkemesi karar verecek.

İstinaf Mahkemesi'nin başkanını soruyorum buradan HSK'ye. Var mı böyle bir karar? Diploma davasının üst mahkemede görüleceği Mahkeme Başkanı'nı Bursa'ya yolladınız mı? Niye, neden yolladınız?"

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 1994 tarihli İstanbul Üniversitesi diplomasının usulsüz olduğu iddiasıyla açılan "resmi belgede sahtecilik" davası, 16 Şubat 2026'daki son duruşmada 6 Temmuz 2026'ya ertelendi.

Üniversitenin diplomasını iptal etmesiyle başlayan süreçte İmamoğlu'nun 8 yıl 9 aya kadar hapsi isteniyor.