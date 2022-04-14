Ali Osman Akat’ın kolonyaları Meclis'te dağıtıldı

14 Nisan 2022 Perşembe, 04:00

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, eski Türk Amerikan İşadamları Derneği Başkanı ve L’actone Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Akat’ın da aralarında bulunduğu altı şirket sahibinin, Kolombiya’dan getirilen uyuşturucular gerekçesiyle tutuklandığına işaret etti. Aygun, “En acısı da Gazi Meclisimiz, ‘uyuşturucu baronu’ diye tanımlanan işadamına ait L’actone Holding’den pandemiden bu yana kolonya alıyor. Çok yazık” dedi. Aygun, “kozmetik ürün” adı altında Türkiye’ye gönderilen iki ayrı kargoda 111 kg kokain tespit edildiğini, kargonun alıcısının L’actone Holding Yönetim Kurulu Başkanı Akat çıktığını anımsattı.