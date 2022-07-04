Ali Serindağ kimdir? Ali Serindağ hangi partinin milletvekili?

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 11:35

Ali Serindağ, 2 Nisan 1951'de Kahramanmaraş Pazarcık'ta doğdu. Babasının adı Bayram, annesinin adı Ayşe'dir.

Serindağ,,Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset ve İdari Bilimler Bölümünden mezun oldu.

1978'de Tokat'a Kaymakam adayı olarak atandı. Daha sonra sırasıyla Bayat, Araban'da Kaymakam Vekili; Orhaneli, Kiğı, Horasan ve Yatağan ilçelerinde Kaymakam olarak görev yaptı. 1987 yılında Mülkiye Müfettişi, 1989 yılında Mülkiye Başmüfettişi oldu. 1991-1992 öğretim yılında Devlet Lisan Okulunda İngilizce eğitimi aldı. 1993 yılında mesleği ile ilgili inceleme ve araştırmalarda bulunmak üzere İçişleri Bakanlığı tarafından Londra'ya gönderildi. Mülkiye Başmüfettişliği kadrosunda görev yaparken Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı, İçişleri Bakanlığı Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı görevlerini vekâleten yürüttü. 2000-2004 yılları arasında Kırklareli, 2004-2008 yılları arasında Bolu, 2008-2011 yılları arasında Ankara'da Merkez Valisi olarak görev yaptı.

İyi derecede İngilizce bilen Serindağ, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Ali Serindağ, 12 Haziran genel seçimlerinde CHP Gaziantep ikinci sıra kontenjan adayı olarak gösterilmiş ve seçilmiştir. Ayrıca Okan Üniversitesi Danışma Kurulu üyesidir.