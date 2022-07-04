Ali Serindağ kimdir? Ali Serindağ hangi partinin milletvekili?
Emekli Vali Ali Serindağ kimdir? Ali Serindağ hangi partinin milletvekilidir?
Ali Serindağ, 2 Nisan 1951'de Kahramanmaraş Pazarcık'ta doğdu. Babasının adı Bayram, annesinin adı Ayşe'dir.
Serindağ,,Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset ve İdari Bilimler Bölümünden mezun oldu.
1978'de Tokat'a Kaymakam adayı olarak atandı. Daha sonra sırasıyla Bayat, Araban'da Kaymakam Vekili; Orhaneli, Kiğı, Horasan ve Yatağan ilçelerinde Kaymakam olarak görev yaptı. 1987 yılında Mülkiye Müfettişi, 1989 yılında Mülkiye Başmüfettişi oldu. 1991-1992 öğretim yılında Devlet Lisan Okulunda İngilizce eğitimi aldı. 1993 yılında mesleği ile ilgili inceleme ve araştırmalarda bulunmak üzere İçişleri Bakanlığı tarafından Londra'ya gönderildi. Mülkiye Başmüfettişliği kadrosunda görev yaparken Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı, İçişleri Bakanlığı Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı görevlerini vekâleten yürüttü. 2000-2004 yılları arasında Kırklareli, 2004-2008 yılları arasında Bolu, 2008-2011 yılları arasında Ankara'da Merkez Valisi olarak görev yaptı.
İyi derecede İngilizce bilen Serindağ, evli ve 3 çocuk babasıdır.
Ali Serindağ, 12 Haziran genel seçimlerinde CHP Gaziantep ikinci sıra kontenjan adayı olarak gösterilmiş ve seçilmiştir. Ayrıca Okan Üniversitesi Danışma Kurulu üyesidir.
Video Haberler
- Tarlasındaki çöpleri yakmak istedi, römork alev aldı
- Karaismailoğlu'nun Marmaray yolculuğu gündem oldu
- Lavanta balının kilosu 250 TL: Tadı hafif, şifalı
- İklim değişikliğinin Adana'ya etkisi: Tropik meyveler..
- Kadir Şeker'in tahliyesi bekleniyor
- İstanbul-İzmir yolunda feci kaza: 5 ölü
- AKP'li Turan'dan asgari ücret açıklaması
- Danimarka'da AVM saldırısı: 3 kişi öldü
- Kaza yapan araç, evin bahçesine uçtu: 1 yaralı
- Gürcistan’da hükümet karşıtı protestolar sürüyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Sigaraya dev zam
- Nevşin Mengü, Cem Küçük’ün 'kaset' tehdidini anlattı
- Memur zammı belli oldu!
- Eski AKP'liler: 'İpin ucu artık kaçmış'
- 'Artık bu şehirde yeri yoktur'
- 'Devlet hiç bu kadar ayağa düşmemişti'
- Ünlü ekonomistten endişelendiren dolar tahmini
- İstanbul’da yasak kararı!
- Trabzon’da da ‘cüppeli yürüyüş’
- Demirören'e tarih verdi