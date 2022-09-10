Ali Yerlikaya: 3 yaralımız yoğun bakımda

10 Eylül 2022 Cumartesi, 13:48

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Avcılar’da dün meydana gelen metrobüs kazasında yaralanan 99 hemşehrimizden 88’i şükürler olsun taburcu oldu. 3 yaralımızın yoğun bakımda, 8 yaralımızın da serviste takipleri devam ediyor. Yaralı hemşehrilerimize Allah’tan şifa diliyorum" ifadelerini kullandı.