Ali Yerlikaya: 3 yaralımız yoğun bakımda
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Avcılar'da meydana gelen metrobüs kazasındaki yaralıların durumuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Avcılar’da dün meydana gelen metrobüs kazasında yaralanan 99 hemşehrimizden 88’i şükürler olsun taburcu oldu. 3 yaralımızın yoğun bakımda, 8 yaralımızın da serviste takipleri devam ediyor. Yaralı hemşehrilerimize Allah’tan şifa diliyorum" ifadelerini kullandı.
#Avcılar’da dün meydana gelen #metrobüs kazasında— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 10, 2022
yaralanan 99 hemşehrimizden
88’i şükürler olsun taburcu oldu.
3 yaralımızın yoğun bakımda,
8 yaralımızın da serviste takipleri devam ediyor.
Yaralı hemşehrilerimize Allah’tan şifa diliyorum.#GeçmişOlsun#İstanbul
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