Ali Yerlikaya: 3 yaralımız yoğun bakımda

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Avcılar'da meydana gelen metrobüs kazasındaki yaralıların durumuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

DHA
10 Eylül 2022 Cumartesi, 13:48
Ali Yerlikaya: 3 yaralımız yoğun bakımda
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Avcılar’da dün meydana gelen metrobüs kazasında yaralanan 99 hemşehrimizden 88’i şükürler olsun taburcu oldu. 3 yaralımızın yoğun bakımda,  8 yaralımızın da serviste takipleri devam ediyor. Yaralı hemşehrilerimize Allah’tan şifa diliyorum" ifadelerini kullandı.


Ali Yerlikaya Metrobüs metrobüs kazası

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