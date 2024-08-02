Ali Yerlikaya acı haberi duyurdu: 1 polis memuru şehit oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gaziantep Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Halil İbrahim Kuzkun'un şehit olduğunu duyurdu.

ANKA
Yayınlanma: 02.08.2024 - 20:02
Ali Yerlikaya acı haberi duyurdu: 1 polis memuru şehit oldu
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Ali Yerlikaya, “Gaziantep Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Halil İbrahim KUZKUN, 10.07.2024 tarihinde Gaziantep POMEM'de eğitim verdiği esnada gaz tüfeğine sıkışan kapsülün yüzüne çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" ifadelerine yer verdi.

Bakan Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Milletimizin başı sağ olsun.

Gaziantep Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Halil İbrahim KUZKUN, 10.07.2024 tarihinde Gaziantep POMEM'de eğitim verdiği esnada gaz tüfeğine sıkışan kapsülün yüzüne çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı âli olsun."

 


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