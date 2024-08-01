Kastamonu'da dehşet: Polisi şehit etti, annesini rehin aldı!

Yayınlanma: 01.08.2024 - 15:16

Güncelleme: 01.08.2024 - 15:44

Olay, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokağı’nda meydana geldi. İddiaya göre, İsmail Bayam (32) isimli saldırgan, ihbar üzerine olay yerine gelen polislere tabancayla ateş açtı.

POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU

Saldırı sırasında polis memuru Ahmet Şahan ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Yaralanan diğer polis memuru Arif Ay’ın tedavisi ise hastanede devam ediyor.

Çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edildi ve geniş güvenlik önlemleri alındı. Olay yerinde yaklaşık 4 saat süren gergin bekleyişin ardından, Özel Harekat Polisi devreye girerek eve operasyon düzenledi.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Kapının kırılarak girildiği operasyonda, silahlı saldırgan etkisiz hale getirildi. Rehin alınan anne S.B. (52) ise oğlunun darbetmesi sonucu yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadın, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, olay yerinde gelişmeleri yakından takip ederken İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay’dan süreçle ilgili bilgi aldı.





VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Konu ile ilgili Kastamonu Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Alınan bir ihbar üzerine narkotik suçlardan cezaevi firarisi İ.B. adlı şahsın yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerimizce şahsın il merkezindeki ikamet adresine bugün saat 9.30 sıralarında operasyon düzenlenmiştir. Düzenlenen operasyonda firari şahıs tarafından evden açılan ateş sonucu polis memurları Ahmet Şahan ve Arif Ay yaralanmış, yaralanan görevlilerimiz ivedilikle Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiştirdi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef Polis Memuru Ahmet Şahan (38) kurtarılamayarak şehit olmuştur. Olay yerinde Özel Harekat ekiplerince yapılan operasyon sonucunda firari şahsın evde rehin tuttuğu annesi sağ olarak çıkartılmış, firari etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonda hayatını kaybeden şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailemize ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı, yaralı polis memurumuza acil şifalar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.