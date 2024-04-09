Ali Yerlikaya acı tabloyu duyurdu... Bayram tatilinin üçüncü gününde can kaybı 19'a yükseldi!

Bakan Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 3 gününde trafik kazalarında 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 912 kişinin de yaralandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.04.2024 - 10:53
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bayram tatilinin ilk 3 gününde yaşanan kazalarla ilgili açıklamada bulundu.

19 ÖLÜ, 2 BİN 912 YARALI!

Yerlikaya, yaralanan ve hayatını kaybeden yurttaşlar ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Bayram tatili boyunca hız denetimlerimiz RADAR ile GECELERİ de sürüyor; 24 saat esasına göre kontrollerimiz devam edecek.

Bayram tatilinin 3. günü 8 Nisan 2024 Pazartesi günü; 615 trafik kazası meydana geldi, 360 bin 495 araç denetlendi, 20 bin 142 araca hız ve radar işlemi, 37 bin 830 araca ise diğer işlemler yapıldı.

Bayram tatilinin ilk 3 gününde toplam; (Cumartesi,Pazar ve Pazartesi) 1838 trafik kazası meydana geldi. 19 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. 2 bin 912 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Denetimlerimizin tek amacı var. Bayram tatiline giden vatandaşlarımızın sağ salim ailelerine kavuşması. Onlara sarılması. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım."


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