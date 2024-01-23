Yerlikaya duyurdu: 5 ilde 'Kıskaç-5' operasyonu!

Yayınlanma: 23.01.2024 - 17:23

Güncelleme: 23.01.2024 - 17:24

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı Koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince FETÖ’ye yönelik ’Kıskaç-5’ operasyonu gerçekleştirildiğini duyurdu.

Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"5 ilde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Kıskaç-5" Operasyonlarında 27 şüpheli yakalandı.

Milli İrademize Darbe Yapmaya Kalkışan FETÖ’cü Hainlerin Peşlerini Bırakmayacağız. Aziz Milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz??

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı Koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince FETÖ’ye yönelik gerçekleştirilen “Kıskaç-5” Operasyonlarında:

FETÖ kapsamında alınan ifadelerde örgüt üyesi/yöneticisi olarak adı geçen, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve haklarında aranma kararı bulunan şahıslara yönelik İzmir, Aydın ve Bursa'da gerçekleştirilen operasyonlarda 2??0?? şüpheli yakalandı.

Haklarında arama kararı bulunan FETÖ mensuplarının, gözaltına alınmamak veya tutuklanmamak için saklandıkları, Gaybubet evlerinde bulunan şahıslara yönelik Ankara ve Denizli'de gerçekleştirilen operasyonlarda da 7?? şüpheli yakalandı.

Yapılan Kıskaç-5 Operasyonlarında 5? ilde toplam 2?7? şüpheli yakalandı. Operasyonlarda yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."