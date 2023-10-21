Ali Yerlikaya duyurdu: 5 ilde 'Narkogüç' operasyonu... Çok sayıda gözaltı!

Ali Yerlikaya; 5 ilde düzenlenen 'Narkogüç' operasyonlarında çok büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildiğini ve 16 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İHA
Yayınlanma: 21.10.2023 - 09:00
Ali Yerlikaya duyurdu: 5 ilde 'Narkogüç' operasyonu... Çok sayıda gözaltı!
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İçişleri Bakanı Ali YerlikayaEdirne, Kocaeli, İstanbul, Diyarbakır ve Erzincan’da düzenlenen “Narkogüç” operasyonlarında çok büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildiğini ve 16 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI!

Operasyonun Erzincan ayağında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timleri ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan yol uygulamasında 2 kilo 346,62 gram esrar ve 1 adet tabanca ile 14 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 kişi emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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