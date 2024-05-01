Bakan Yerlikaya duyurdu: IŞİD’e yönelik ‘Bozdoğan-34’ operasyonlarında 12 ilde 41 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü IŞİD’e yönelik "Bozdoğan-34" operasyonlarında 41 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.05.2024 - 09:08
Bakan Yerlikaya duyurdu: IŞİD’e yönelik ‘Bozdoğan-34’ operasyonlarında 12 ilde 41 şüpheli yakalandı
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Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Bolu, Eskişehir, İstanbul, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Nevşehir, Sakarya, Gaziantep, Şanlıurfa, Düzce ve Manisa'da olmak üzere 12 ilde IŞİD terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Yerlikaya operasyon kapsamında Bolu'da 5, Eskişehir'de 1, İstanbul'da 10, Kırıkkale'de 5, Kilis'te 5, Kocaeli'nde 4, Nevşehir'de 3, Sakarya'da 1, Gaziantep'te 1, Şanlıurfa'da 3, Düzce'de 1 ve Manisa'da 2 olmak üzere toplam 41 IŞİD terör örgütü mensubunun yakalandığını bildirdi.

Operasyonda, ruhsatsız tabancalara, çok sayıda dijital materyal ve çok miktarda döviz ve Türk lirasına el konulduğunu aktaran Yerlikaya, "Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerine yer verdi.


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