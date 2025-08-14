Ali Yerlikaya duyurdu: Aranan 14 şahıs Gürcistan’da yakalandı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
14.08.2025 09:24:00
Bakan Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 12, ulusal seviyede aranan 2 suçluyu Gürcistan’da yakaladıklarını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan B.K., A.A., Ç.B., O.E., E.O., C.S., M.Y., T.L., T.G., N.Y., A.Y. ve C.Ş. ile ulusal seviyede aranan A.T.G. ve U.B. adlı şahısların ülkeye iadesi için işlemlerin başlatıldığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

''Kırmızı Bülten'le aradığımız 12, ulusal seviyede aradığımız 2 suçluyu Gürcistan polisiyle yaptığımız ortak operasyonla yakaladık. Gürcistan’da yapılan çalışmalar ve aranan şahısların yerinin belirlenmesi sonrası operasyonun düğmesine basıldı. Ülkemizin aradığı 14 şahıs Gürcistan’da tek tek yakalandı.

Kırmızı Bülten'le aranan B.K., A.A., Ç.B., O.E., E.O., C.S., M.Y., T.L., T.G., N.Y., A.Y. ve C.Ş. ile ulusal seviyede aranan A.T.G. ve U.B. isimli şahısların ülkemize iade işlemleri başlatıldı.

‘Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, kasten öldürmeye teşebbüs, nitelikli yağmaya teşebbüs, mala zarar verme, ruhsatsız silahlarla mermileri satın alma, taşıma bulundurma’ suçlarından Kırmızı Bülten'le uluslararası seviyede aranan ‘E. Y.’ suç örgütü üyesi B.K. isimli şahıs, ‘ticari dolandırıcılık’ suçundan Kırmızı Bülten'le uluslararası seviyede aranan A.A. ve E.O. isimli şahıslar, ‘nitelikli yağma, yaralama, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak, nitelikli hırsızlık ve yaralama’ suçlarından Kırmızı Bülten'le uluslararası seviyede aranan Ç.B. isimli şahıs, ‘silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta yağma’ suçundan Kırmızı Bülten'le uluslararası seviyede aranan O.E. isimli şahıs, ‘tasarlayarak bir suçu gizlemek, başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak için öldürme’ suçundan Kırmızı Bülten'le uluslararası seviyede aranan C.S. isimli şahıs, ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan Kırmızı Bülten'le uluslararası seviyede aranan M.Y. isimli şahıs, ‘hırsızlık’ suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan T.L. isimli şahıs, ‘suç örgütü kurma’ suçundan Kırmızı Bülten'le uluslararası seviyede aranan ‘A.G.’ suç örgütü üyesi T.G. isimli şahıs, ‘dolandırıcılık’ suçundan Kırmızı Bülten'le uluslararası seviyede aranan N.Y. ve A.Y. isimli şahıslar, ‘kasten öldürme’ suçundan Kırmızı Bülten'le uluslararası seviyede aranan C.Ş. isimli şahıs, ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan ulusal seviyede aranan A.T.G. isimli şahıs ve ‘kasten öldürme’ suçundan ulusal seviyede aranan U.B. isimli şahıs Gürcistan'da yakalandı.''

 

İlgili Konular: #Gürcistan #Ali Yerlikaya #Kırmızı bülten

