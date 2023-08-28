Ali Yerlikaya duyurdu: 'Polis Hakan Telli'yi şehit eden suç örgütüne operasyon'

Yayınlanma: 28.08.2023 - 14:54

Güncelleme: 28.08.2023 - 15:13

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Kağıthane'de polis memuru Hakan Telli'yi şehit eden suç örgütüne yönelik operasyonda 39 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

"KANI YERDE KALMADI"

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlükleri koordinesinde düzenlenen operasyon ile ilgili şunları kaydetti:

Şehidimiz Hakan Telli'nin kanı yer kalmadı. İstanbul Kağıthane'de Zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda kahraman polisimiz Hakan Telli şehit olmuştu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüklerimizin koordinesinde; kahraman polisimiz Hakan Telli'yi şehit eden suç örgütüne yönelik irtibatlı, iltisaklı ve beraber faaliyet gösteren şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen 97 adrese yönelik gerçekleştirilen operasyonda 39 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah hepinizden razı olsun, ayağınıza taş değdirmesin. Gençlerimizi, toplumumuzu zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız! Hepsini adalete teslim edeceğiz. Uyuşturucu ile mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek!"