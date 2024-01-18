Ali Yerlikaya, Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Stylianides ile görüştü

Yayınlanma: 18.01.2024 - 17:43

Güncelleme: 18.01.2024 - 18:01

Bakan Yerlikaya, Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Christos Stylianides ile bugün Ankara'da bir araya geldi.

İki heyet arasındaki görüşmede, iki bakanlığın sorumlulukları çerçevesinde iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu. Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla ortak mücadele için iki ülke arasındaki iş birliği yolları ele alındı.

Ayrıca, Türkiye- Yunanistan Sahil Güvenlik makamları arasındaki iş birliği ve iletişimin güçlendirilmesi konusu değerlendirildi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, İçişleri Bakanlığındaki görüşmenin ortak basın açıklamasını paylaştı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İki heyet arasındaki görüşmede, iki bakanlığın sorumlulukları çerçevesinde iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu. Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla ortak mücadele için iki ülke arasındaki işbirliği yolları ele alındı. Ayrıca Türkiye-Yunanistan sahil güvenlik makamları arasındaki işbirliği ve iletişimin güçlendirilmesi konusu değerlendirildi."

Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Stylianides, Sahil Güvenlik Komutanlığına da nezaket ziyaretinde bulundu.