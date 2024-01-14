Bakan Yerlikaya duyurdu: ‘Terör örgütü propagandası yapan 126 hesap yöneticisi hakkında adli işlem başlatıldı’

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen ve yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı ileri sürülen 126 hesap yöneticisinin tespit edildiğini ve haklarında adli işlem başlatıldığını açıkladı.

İHA
Yayınlanma: 14.01.2024 - 09:30
Bakan Yerlikaya duyurdu: ‘Terör örgütü propagandası yapan 126 hesap yöneticisi hakkında adli işlem başlatıldı’
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Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerlere yönelik sosyal medya üzerinden, terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen ve yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı ileri sürülen 126 hesap yöneticisinin tespit edildiğini ve haklarında adli işlem başlatıldığını açıkladı. 

Paylaşımında şüphelilerden 104’ünün yurt dışında olduğunu belirten Yerlikaya, “Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele, Güvenlik Daire Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Başkanlıkları Dairelikleri yurt içinde yürütülen operasyonlarda koordineli olarak tespit edilen 22 şüpheliye yönelik yapılan operasyonlarda 14’ü yakalandı. 8’i ile ilgili çalışmalar devam etmektedir” dedi.


Ali Yerlikaya Terör örgütü

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