Ali Yerlikaya'dan Beyoğlu'ndaki İsrail protestosuna ilişkin açıklama

Yayınlanma: 06.04.2024 - 22:13

Güncelleme: 06.04.2024 - 22:13

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde düzenlenen İsrail protestosunda 43 kişi gözaltına alınmıştı. Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bir açıklamada bulundu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu açıklamada bulundu:

Bugün saat 15.30’da İstanbul Beyoğlu’nda Filistinli kardeşlerimize zulmeden, soykırıma varan katliamlarda bulunan İsrail’le ilgili protesto gösterisi yapılmıştır. Protesto gösterisi bittikten sonra göstericiler dağılmış ancak bir grup tüm uyarılara rağmen dağılmamış; devlet büyüklerine hakaret ederek güvenlik güçlerine mukavemet etmiştir. Olayla ilgili 43 şahıs yakalanmış, 38’i kimlik kontrolü yapılarak serbest bırakılmış, 5 şahsın ise ifadeleri alınarak adli işlem yapılmıştır. Ayrıca olay ile ilgili 2 emniyet görevlisi açığa alınmış ve derhal mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir. Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.