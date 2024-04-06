Ali Yerlikaya'dan Beyoğlu'ndaki İsrail protestosuna ilişkin açıklama
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde düzenlenen ve 43 kişinin gözaltına alındığı İsrail protestolarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, iki emniyet görevlisinin açığa alındığını bildirdi.
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde düzenlenen İsrail protestosunda 43 kişi gözaltına alınmıştı. Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bir açıklamada bulundu.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu açıklamada bulundu:
Bugün saat 15.30’da İstanbul Beyoğlu’nda Filistinli kardeşlerimize zulmeden, soykırıma varan katliamlarda bulunan İsrail’le ilgili protesto gösterisi yapılmıştır. Protesto gösterisi bittikten sonra göstericiler dağılmış ancak bir grup tüm uyarılara rağmen dağılmamış; devlet büyüklerine hakaret ederek güvenlik güçlerine mukavemet etmiştir. Olayla ilgili 43 şahıs yakalanmış, 38’i kimlik kontrolü yapılarak serbest bırakılmış, 5 şahsın ise ifadeleri alınarak adli işlem yapılmıştır. Ayrıca olay ile ilgili 2 emniyet görevlisi açığa alınmış ve derhal mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir. Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
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