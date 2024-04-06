İsrail’in İran’ı vurmasının 4 nedeni
İsrail’in Şam’da İran konsolosluğunu
vurması, “uluslararası hukukun
ihlali” düzleminde değil, ancak
“terör” düzleminde ele alınabilir.
Çünkü İsrail’in ikinci bir ülkenin
topraklarında üçüncü bir ülkenin
diplomatik temsilciliğini hedef
alması, bir devlet terörüdür.
Kuşkusuz İsrail son tahlilde bir terör
devletidir. İsrail 1948’de kurulurken
devlet aygıtı ve mekanizmaları,
Haganah ve Irgun terör örgütlerinin
üzerinde inşa olmuştu. Bu iki terör
örgütü, sadece ordunun, güvenlik ve
istihbarat mekanizmalarının kökü değil,
sonrasında İsrail’de hükümetleri kuran
iki partinin de kökü durumundaydı.
Birkaç örnek verecek olursak:
İzak Rabin, Ariel Şaron, Moşe
Dayan gibi isimler Haganah üyesiydi.
Bugün Gazze’de soykırım uygulayan
resmi “İsrail Savunma Kuvvetleri”,
Haganah’ın devamıdır. Haganah’dan
ayrılanların kurduğu Irgun ise Kral
David Oteli’nin bombalanması ve Deir
Yassin katliamı gibi terör eylemlerine
imza atmış bir örgüttü. İsrail siyasetinin
önde gelen partilerinden Likud’un
çekirdeğini oluşturan Herut, Irgun’un
devamıydı.
NETANYAHU ABD İÇİNDE GEDİK AÇMA PEŞİNDE
Peki İsrail Suriye topraklarında
neden İran’ı hedef aldı? Meselenin
İsrail açısından, daha doğrusu
Netanyahu açısından birkaç boyutu
olduğu anlaşılıyor:
1) Gazze’de işler İsrail hükümetinin
istediği gibi ilerlemiyor. ABD Refah
için çizgi çekti. Dahası Biden açık
açık Netanyahu’dan rahatsızlığını
dile getiriyor. Hatta ABD Ulusal
İstihbarat Direktörlüğü, İsrail’de başka
bir hükümeti olası gördüğünü rapor
etti. Diğer yandan Biden, Netanyahu
yerine savaş kabinesinin önemli
isimlerinden Gantz ile çalışmaya
başladı. Kısacası Netanyahu hükümeti
topun ağzında. İsrailliler istifasını,
Gantz ise erken seçim istiyor.
Netanyahu İran’ı vurarak bu
sıkışmışlığını iki yönlü açmaya
çalışıyor: İran karşısında hem
içeride hem de dışarıda etrafında
kenetlenme sağlayarak siyasi
pozisyonunu sağlama almaya
çalışıyor. İran’ın sahaya çekilmesi
durumunda, Netanyahu ABD içinde
de bir kırılma yaşanacağını, İran
karşıtlarının ve İsrail yanlılarının
Biden’ı sıkıştıracağını, bunun
da üzerindeki Biden basıncını
hafifleteceğini hesaplıyor.
İSRAİL, GOLAN'DAKİ MEVZİSİNİ KORUMA PEŞİNDE
2) İsrail, İran’ı hedef alarak, “direniş
eksenine” karşı bölgede hamle
üstünlüğü kazanmaya çalışıyor. 3H’ye,
yani Hamas, Hizbullah ve Husilere,
İran’ı vurarak mesaj veriyor.
3) İsrail, Şam’da İran konsolosluğunu
vurarak Suriye topraklarındaki
pozisyonunu da korumaya çalışıyor.
Zira Gazze’deki durum, İsrail’i
istemediği şekilde Golan’da da
zor durumda bırakabilir. Nitekim
Rusya’nın bu bölgede bir karakol
kurması, İsrail açısından istenmeyen
bir durum oluşturdu.
Tel Aviv yönetimi işte bu nedenle
Suriye topraklarına saldırılar
düzenleyerek ve İran’ı hedef alarak,
Golan’daki pozisyonunu sağlama
almak istiyor.
İSRAİL, ABD'NİN ÇEKİLMESİNİ ÖNLEMEYE ÇALIŞIYOR
4) İsrail ve Ortadoğu uzmanlarının
üzerinde en çok durdukları olasılık
ise İsrail’in İran’ı hedef alarak ABD’yi
bölgeye çekmeye çalıştığı şeklinde...
Kuşkusuz ABD varlığının Ortadoğu’da artması, İsrail’in güvenliğine kalkan oluşturması demek. Ancak ABD’nin Ortadoğu’da kuvvet artırmaya niyeti yok. Nitekim ABD’li yetkililer, İsrail’in saldırısının ardından İranlı yetkililere “İlgimiz yok” mesajı gönderdiler.
Çünkü İsrail ABD’yi Ortadoğu’ya çekmeye çalışsa da ABD’nin buna gücü ve niyeti yok; birkaç cephede birden savaşıyor ve hepsine yetişemiyor. O nedenle 7 Ekim’den hemen sonra açık açık “savaşın bölgeselleşmesini” istemediğini bölgedeki aktörlere bildirmişti.
Tersine bugün ABD’nin başında Irak
ve Suriye’nin kuzeyinden çekilmeye
zorlanmak sorunu var. Irak hükümeti
açık açık “Topraklarımdan çık” dedi
ve IŞİD Karşıtı Koalisyonun geleceği
müzakere ediliyor. Irak’tan çıkan bir
ABD’nin ise Suriye’de kalabilmesi pek
olası görünmüyor.
İşte İsrail ABD’nin Irak-Suriye
hattından çekilmesini “direniş
ekseninin” zaferi olarak görüyor. O
nedenle Suriye’de ve Irak’ta İran’ı
hedef alarak aslında ABD’nin yeni
kuvvet getirmesini değil, mevcut
kuvvetini götürmesini önlemeye
çalışıyor.
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