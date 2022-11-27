Alibeyköy Başak Oto Sanayi Sitesi'nde yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Alibeyköy'deki oto sanayi dükkanında yangın çıktı. Dükkanın çatısında yoğun dumanların yükseldiği yangında içeride olan bir kişi dumandan etkilendi.

İHA
27 Kasım 2022 Pazar, 16:45
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İstanbul Alibeyköy Gaziosmanpaşa Caddesi Başak Oto Sanayisi'nde saat 14.00 sıralarında iddialara göre, kaynak yapıldığı sırada alev çıkması sonucu dükkan bir anda alev almaya başladı.

Dükkanın çatısından yükselen dumanları gören yurttaşlar durumu itfaiye, ambulans ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çevre bölgelerden çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yoğun dumanların yükseldiği yangına kısa sürede müdahale etti.

Yangında içeride olan bir kişi dumandan etkilendi. Yangın sonrası motor yağı satan dükkan, büyük hasar gördü.

Yoğun dumanların yükseldiği yangın, dron ile havadan görüntülendi. 

 


alibeyköy oto sanayi Yangın

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