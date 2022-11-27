Edirne'de yağ fabrikasında korkutan yangın!
Edirne'de sıvı yağ üreten bir fabrikanın depolama alanında yangın çıktıç
Edirne'nin Havsa ilçesinde karayolu üzerindeki sıvı yağ üreten fabrikanın depolama alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
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