Edirne'de yağ fabrikasında korkutan yangın!

Edirne'de sıvı yağ üreten bir fabrikanın depolama alanında yangın çıktıç

AA
27 Kasım 2022 Pazar, 16:10
Edirne'de yağ fabrikasında korkutan yangın!
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Edirne'nin Havsa ilçesinde karayolu üzerindeki sıvı yağ üreten fabrikanın depolama alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.


EDirne fabrika Yangın

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