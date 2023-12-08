Eminönü-Alibeyköy tramvay hattının bir bölümünde seferler yapılamıyor
Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda seferlerin yapılamadığı duyuruldu.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında teknik arıza nedeniyle seferlerin Eminönü-Ayvansaray ve Silahtarağa Mahallesi-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında sürdüğü bildirildi.
#MetroDuyuru #T5— Metro İstanbul (@metroistanbul) December 8, 2023
T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Eminönü-Ayvansaray ve Silahtarağa Mahallesi-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında yapılmaktadır.
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