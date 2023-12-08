Eminönü-Alibeyköy tramvay hattının bir bölümünde seferler yapılamıyor

Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda seferlerin yapılamadığı duyuruldu.

AA
Yayınlanma: 08.12.2023 - 18:50
Eminönü-Alibeyköy tramvay hattının bir bölümünde seferler yapılamıyor
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Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda teknik arıza dolayısıyla seferlerin Eminönü-Ayvansaray ve Silahtarağa Mahallesi-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında sürdüğü kaydedildi.


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