Eminönü-Alibeyköy tramvay hattının bir bölümünde seferler yapılamıyor

Yayınlanma: 08.12.2023 - 18:50

Güncelleme: 08.12.2023 - 18:50

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda teknik arıza dolayısıyla seferlerin Eminönü-Ayvansaray ve Silahtarağa Mahallesi-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında sürdüğü kaydedildi.