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Alican Uludağ'dan Mansur Yavaş'a ziyaret

Alican Uludağ'dan Mansur Yavaş'a ziyaret

3.06.2026 08:46:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Alican Uludağ'dan Mansur Yavaş'a ziyaret

Tutukluluk sürecinde kendisiyle yakından ilgilendiğini belirttiği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı ziyaret eden gazeteci Alican Uludağ "Desteği için bir kez daha teşekkür ederim. Gazeteci İsmail Arı’nın da tahliye edilmesi gerektiğini ifade etti" açıklamasında bulundu.
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Gazeteci Alican Uludağ, tutukluluk sürecinde kendisiyle yakından ilgilendiğini belirttiği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı makamında ziyaret etti.

Uludağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Tutukluluk sürecimde yakından ilgilenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı makamında ziyaret ettim. Türkiye gündemine ilişkin düşüncelerini dinleme imkanı buldum. Desteği için bir kez daha teşekkür ederim. Gazeteci İsmail Arı’nın da tahliye edilmesi gerektiğini ifade etti."

İlgili Konular: #Mansur Yavaş #Alican Uludağ

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