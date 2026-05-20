Gazeteciler Alican Uludağ için özgürlük istedi: 'Yargılama SEGBİS’le değil, yüz yüze yapılsın'

Basın Konseyi, DİSK Basın-İş, Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), Gazeteciler Cemiyeti, KESK Haber-Sen ve Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), 89 gündür tutuklu bulunan gazeteci Alican Uludağ için bugün Ankara adliyesinin önünde bir araya geldi.

Talepleri öncelikle Uludağ’ın serbest bırakılması, ardından Uludağ’ın, yarın Ankara’da gerçekleşecek ilk duruşmasına, karar verildiği gibi SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile değil, yüz yüze katılmasıydı.

"MORALİ İYİ"

Basın açıklamasından önce gazeteci Zeynel Lüle, Alican Uludağ’ı geçtiğimiz hafta cezaevinde ziyaret ettiğini anımsatarak, “Onun selamını sizlere iletmek istiyorum. Sağlığı ve morali gayet iyi” diye konuştu.

Eyleme katılanlar, “Gazetecilik suç değildir”, “Özgür basın susturulamaz”, “Alican çıkacak yine yazacak”, “SEGBİS değil yüz yüze savunma” ve “İsmail çıkacak yine yazacak” sloganlarını attı.

"10’DAN FAZLA GAZETECİ CEZAEVİNDE"

Basın açıklamasını ise ÇGD Başkanı Kıvanç El okudu. El, “Önümüzde 24 saatlik bir süre var. Alican’ın Ankara'ya getirilerek, hakimin karşısında yüz yüze savunmasını yapmasını istiyoruz. Bu en doğal hakkımız, Alican'ın talebi de bu yönde. Alican savunma yapmaktan kaçan birisi değil” dedi.

Gazetecilerin haberleri nedeniyle tutuklanmamaları gerektiğini söyleyen El, “Türkiye'de gazetecilik zor şartlardan geçiyor. Alican, İsmail (Arı), Merdan (Yanardağ), Pınar (Gayıp) birçok meslektaşımız, 10’dan fazla gazeteci şu an cezaevinde. Hepsinin tahliye edilmesi ve mahkemelerde ifadelerini yüz yüze vermelerini talep ediyoruz. Bu ayıba artık son verilsin. Tutuklu gazetecilik kavramına, tutuklu gazetecilerin olduğu bir ülke ayıbına son verilsin. Biz basın meslek örgütleri olarak sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. 5 Haziran'da İsmail’in duruşması var. İsmail'in de bu duruşma öncesinde hemen tahliye edilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

"SARAY VE SERMAYE GAZETECİLİĞİ KONFORLU"

El’in ardından DİSK Basın-İş Genel Başkanı Turgut Dedeoğlu söz aldı.

Dedeoğlu, “Alican'ın bir sözüyle başlamak istiyorum: ‘Bugün Türkiye'de gazetecilik mayın tarlasında hakikat aramaya benziyor. Ama umutsuzluğa yer yok. Korku iklimine karşı yapılacak tek şey, cesareti büyütmek ve gazetecilikte ısrar etmektir’. Artık bizlere karşı uygulanan bir adalet sistemi değil, bir ceza sistemi. Gazetecilik yapmak gerçekten de mayın tarlasında hakikati aramak. Türkiye'de cezaevlerinde olan gazetecilere baktığımız zaman, dostlarımıza baktığımız zaman görüyoruz ki halkın haber alma hakkını savunan gazeteciler cezaevlerinde ve cezalandırılıyorlar. Bir tanesi Alican Uludağ, diğeri Cengiz Oğlağı, Cihan Berk, Elif Bayburt, Erdal Süsem, Erol Zavar, Hatice Duman, Merdan Yanardağ, Mustafa Gök, Müslüm Koyun, Nadiye Gürbüz, Pınar Gayıp, Sami Tunca, Semih Elitaş, Ziya Ataman, Murat Kemaneci, Bilal Özcan ve en son Yeliz Ayaz. Hepsine selam olsun. Sarayın ve sermayenin gazeteciliğini yapmak ise bu ülkede gayet rahat ve konforlu” sözlerini sarf etti.

"GAZETECİLİK SAVCILARIN DEDİĞİ GİBİ YAPILMIYOR"

TGS Ankara Şube Başkanı Sinan Tartanoğlu ise, “Neredeyse ayda bir-iki kere biz gazeteci arkadaşlarımızın haklarını savunmak için bir araya geliyoruz. Her seferinde diyoruz ki gazetecilik, savcıların, hakimlerin, polislerin dediği gibi yapılmıyor. Türkiye'de de, dünyada da gazeteciliği yapmanın belli, çok net kuralları var. Bugün hapiste olan, bugün yargılanan bütün gazeteci arkadaşlarımız da bu kurallara uygun olarak gazetecilik yapıyorlar, mesleklerini yapıyorlar. Biz Alican Uludağ'ın duruşmada bir an önce tahliyesini, sonra beraatini, eğer bunlar olmayacaksa Ankara'ya getirilmesini istiyoruz” açıklamasını yaptı.

"HAKİMİN YÜZÜNE BAKARAK İFADE VERMELİ"

Gazeteciler Cemiyeti yöneticisi Özlem Akarsu Çelik ise, “Başkanların sözlerine eklemek istediğim sadece bir şey var. Meslek örgütleri olarak, tutuklu meslektaşlarımıza dair ziyaret taleplerimiz gerekçesiz biçimde reddediliyor. Yani tecritte tutulmaya, meslektaşlarından uzak tutulmaya devam ediyorlar. Bunun bir uzantısı da SEGBİS. Alican buraya gelmeli, salonda bizimle birlikte, hakimin yüzüne bakarak ifade vermeli” dedi.

İLK DURUŞMA YARIN

Alican Uludağ'ın yargılandığı davada ilk duruşma yarın yapılacak. Yargı muhabiri Uludağ, Adalet Bakanı Akın Gürlek göreve geldikten 9 gün sonra, geçtiğimiz yıl paylaştığı sosyal medya mesajları gerekçe gösterilerek, “Cumhurbaşkanına hakaret”, “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “Yargı mensuplarını alenen aşağılama” suçlamaları yöneltilerek tutuklanmıştı. Hazırlanan iddianamede Uludağ hakkında 19 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenmişti.

Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılacak duruşma yarın saat 14.30’da başlayacak.