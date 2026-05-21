CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre, 'mutlak butlan' açıklaması tepki çeken Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen için 'ihraç' talebinde bulunulduğunu duyurdu. Peki, Hasan Öztürkmen kimdir, kaç yaşında, nereli? CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen neden disipline sevk edildi?

HASAN ÖZTÜRKMEN KİMDİR?

Hasan Öztürkmen 1952'de Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Oğuzeli'nde, yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. 1979 yılından itibaren serbest avukatlık yaptı.

Gaziantep merkezli Güneydoğubirlik Tarım Satış Kooperatifleri'nde 1992-1996 arasında genel müdürlük görevini üstlendi. Gaziantep Barosu'nda Genel Sekreter olarak görev yaptı.

SİYASİ YAŞAMI

Siyasi yaşamına 1983 yılında Sosyal Demokrasi Parti (SODEP)'in kurucu üyeleri arasına katılarak başladı. SODEP ilçe sekreterliği, il genel meclis üyeliği ve il sekreterliği yaptı.

2007-2012 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep İl Başkanı oldu. 2011 seçimlerinde milletvekili aday olmak için il başkanlığından istifa etti.

2018 seçimlerinde CHP 5. sıra Gaziantep milletvekili adayı oldu, ancak meclise giremedi.

2023 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi 1. sıra Gaziantep milletvekili adayı oldu. 28. dönem TBMM Gaziantep milletvekili olarak seçildi. Mecliste Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu üyesidir.

HASAN ÖZTÜRKMEN NEDEN DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ?

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen'in "Mutlak butlan yargının konusudur. Yargı ne karar verirse saygı duymak gerekir" açıklamasının ardından CHP yönetimi kararını duyurdu. CHP Sözcüsü Zeynel Emre, Öztürkmen'in kesin ihraç talebiyle disipline sevkinin Parti Meclisi toplantısında karara bağlanacağını açıkladı.