Alışveriş merkezinde bıçaklı kavga: 2 yaralı

Erzurum'da alışveriş merkezinde çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

AA
Yayınlanma: 02.07.2024 - 17:23
Alışveriş merkezinde bıçaklı kavga: 2 yaralı
Abone Ol google-news

Lalapaşa Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin üst katında husumetli kişiler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.P. ve M.P. bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olay sonrası kaçan 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


Alışveriş merkezi haberleri Erzurum haberleri AVM haberleri kavga haberleri bıçaklı kavga haberleri

İlgili Haberler

Avustralya’da üniversitede bıçaklı saldırı: 1 yaralı

Avustralya’da üniversitede bıçaklı saldırı: 1 yaralı
Damadının öldürdüğü kayınpeder, kızının bıçaklandığını görünce kendini siper etmiş

Damadının öldürdüğü kayınpeder, kızının bıçaklandığını görünce kendini siper etmiş
Çorum'da bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı

Çorum'da bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler