Alışveriş merkezinde bıçaklı kavga: 2 yaralı
Erzurum'da alışveriş merkezinde çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.
Lalapaşa Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin üst katında husumetli kişiler arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.P. ve M.P. bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri olay sonrası kaçan 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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