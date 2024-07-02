Çorum'da bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı

Çorum'da bir parkta çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

DHA
Yayınlanma: 02.07.2024 - 12:33
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Olay, dün saat 23.00 sıralarında Gazi Caddesi'ndeki itfaiye parkında meydana geldi. K.D. (33) ve Hakan Y. (21) parkta oturdukları sırada yanlarına gelen Eren H. (22) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Eren H., yanındaki bıçakla Hakan Y.'yi sırt, sol göğüs altı ve karın bölgesinden bıçakladı. Kavga sırasında Eren H. de elinden yaralandı. Ağır yaralanan Hakan Y., arkadaşları tarafından kentte bulunan bir özel hastaneye götürüldü.

GÖZALTINA ALINDI

Hakan Y. daha sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kavga sırasında kendi bıçağı ile elinden yaralanan Eren H. ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Ameliyat sonrası yoğun bakımda alınan Hakan Y.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.


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