Alkol değil yüksek vergi öldürüyor

19 Aralık 2021 Pazar, 02:00

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ali Uğurlu, alkollü içeceklerde ÖTV oranının düşürülmesi gerektiğini dile getirerek “Yasaklayacaklarsa yasaklasınlar ama yasaklamayacaksalar bu kadar da zam yapmasınlar. Bir asgari ücretli işçi iki gün çalışıyor, başka hiçbir şeye masraf etmezse ancak bir şişe 70’lik rakı alabiliyor. Piyasada alkol satılıyor, denetim yok. Sosyal medyaya etil alkol yazın onlarca yüzlerce site çıkıyor, evinize kadar teslim ediyorlar. 25 liraya rakı yapıyorlar. Böyle ölümlerin önüne geçmek mümkün mü?” dedi.

Daha önceden etil alkolün marketlerde satıldığını dile getiren Uğurlu şöyle devam etti: “2017’ye kadar marketler satıyordu. Yasaklamadılar ama içerisine bir madde koydular denatüre ettiler, acılaştı. Ama bu satışları önlemedi. Eğer insanlar piyasadan şişelenmiş alkol alamıyorsa, kendileri yapma yoluna gidiyorlarsa o zaman piyasaya güvenli etil alkol arzında bulunacaksınız. Ancak o zaman ölümler önlenir.” dedi.