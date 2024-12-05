Alkol pahalı diyerek yüzey temizleyici içen adam hastanelik oldu

Yayınlanma: 05.12.2024 - 09:54

Güncelleme: 05.12.2024 - 09:54

İstanbul Arnavutköy’de yaşayan 72 yaşındaki O.G., alkol fiyatlarının yüksek olmasından şikayet ederek internetten sipariş ettiği yüzey temizleyiciyi içti ve hastanelik oldu. O.G.’nin yaklaşık 6 aydır bu yöntemi kullandığı, sipariş ettiği 5 litrelik temizleyicinin 15 gün yettiğini söylediği öğrenildi.

Mide ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran O.G.'nin, yapılan tetkikler sonucunda kimyasal maddeden kaynaklanan rahatsızlık geçirdiği belirlendi. Doktorların şüphesi üzerine polisin ifadesini aldığı O.G., yüzey temizleyicinin doğal içerikli olduğunu düşündüğünü ve alkol içerdiği için tükettiğini ifade etti.

O.G.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, hastanedeki tedavisi sürüyor. Yetkililer, bu tür kimyasal maddelerin tüketilmesinin hayati risk taşıdığı konusunda uyardı.