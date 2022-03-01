Alkollü sürücü otomobille dereye uçtu
Bolu’da, alkollü sürücünün kontrolden çıkan otomobille dereye uçması sonucu 1 kişi yaralandı.
Bolu'daki kaza, saat 13.30 sıralarında Çıkınlar Mahallesi Ali Fuat Paşa Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, babası S.K.’yi hastaneden eve götüren M.K.’nin idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak Kuruçay deresine uçtu. M.K.’nin yara almadan kurtulduğu kazada, araçta bulunan babası hafif şekilde yaralandı.
297 PROMİLLİ ÇIKTI
İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. S.K. olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
Polis ekipleri tarafından alkol muayenesi yapılan M.K.’nin 297 promil alkollü olduğu belirlendi. Ehliyetine el konulan M.K. ifadesi alınmak üzere Emniyet müdürlüğüne götürüldü. Dereye uçan otomobil ise çekici yardımıyla çıkarıldı.
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