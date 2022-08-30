Alkollü sürücüden polise: 'Cinayet mi işledik?'

Kocaeli’de uygulama noktasında durdurulan otomobilin sürücüsü alkollü çıktı. Polis merkezine götürülmeden önce sağlık kontrolü için hastaneye gitmesi gerektiğini öğrenen şahıs polis ekiplerine, "Cinayet mi işledik? Allah aşkına" dedi.

İHA
30 Ağustos 2022 Salı, 12:43
Alkollü sürücüden polise: 'Cinayet mi işledik?'
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Karabaş Mahallesi Cengiz Topel Caddesi Anıtpark mevkiinde 30 Ağustos Salı saat 03.00 sıralarında; cadde üzerinde uygulama yapan polis ekipleri, bir otomobili durdurarak sürücü S.Ç.’nin durumundan şüphelendi, alkol testi yaptı.

"CİNAYET Mİ İŞLEDİK ALLAH AŞKINA"

Yapılan muayenede üst sınırın üzerinde alkollü çıkan vatandaşa idari para cezası uygulandı. Polis merkezine götürülmeden önce sağlık kontrolü için hastaneye gitmesi gerektiğini öğrenen şahıs polis ekiplerine, "Cinayet mi işledik? Allah aşkına" dedi.

S.Ç., sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.


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