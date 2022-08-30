Alkollü sürücüden polise: 'Cinayet mi işledik?'
Kocaeli’de uygulama noktasında durdurulan otomobilin sürücüsü alkollü çıktı. Polis merkezine götürülmeden önce sağlık kontrolü için hastaneye gitmesi gerektiğini öğrenen şahıs polis ekiplerine, "Cinayet mi işledik? Allah aşkına" dedi.
Karabaş Mahallesi Cengiz Topel Caddesi Anıtpark mevkiinde 30 Ağustos Salı saat 03.00 sıralarında; cadde üzerinde uygulama yapan polis ekipleri, bir otomobili durdurarak sürücü S.Ç.’nin durumundan şüphelendi, alkol testi yaptı.
"CİNAYET Mİ İŞLEDİK ALLAH AŞKINA"
Yapılan muayenede üst sınırın üzerinde alkollü çıkan vatandaşa idari para cezası uygulandı. Polis merkezine götürülmeden önce sağlık kontrolü için hastaneye gitmesi gerektiğini öğrenen şahıs polis ekiplerine, "Cinayet mi işledik? Allah aşkına" dedi.
S.Ç., sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.
Video Haberler
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamın hedefinde kadınlar ve çocuklar var
- Ünsal Ban yurtdışına kaçarken yakalandı!
- AKP'den istifa etti, Erdoğan'a çağrı yaptı
- AKP'ye İstanbul ve Ankara'dan büyük şok
- 'Yarın 30 Ağustos...'
- Bilet var koltuk yok
- İlkay Akkaya konserine kaymakamlık yasağı
- Mine Tozlu Sineren'den açıklama
- Gülşen cezaevinden çıktı
- FOX TV eski Ankara temsilcisinden 'Küçükkaya' çıkışı