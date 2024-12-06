Kaza yapan alkollü sürücü ambulanstan kaçtı!

Nevşehir’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralanırken, yaralı ve alkollü olduğu öğrenilen sürücü ambulanstan inerek kaçmaya çalıştı.

Kaza yapan alkollü sürücü ambulanstan kaçtı!
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İHA
Yayınlanma: 06.12.2024 - 09:33

Kaza, Cevher Dudayev Mahallesi Çat Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar S.’nin sürücüsü olduğu otomobil, Gülşehir istikametinden ters şeritten gelerek Yaşar O.’nun kullandığı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Çevredekilerin kazayı ihbar etmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise otomobillerde bulunan yaralılara müdahale etti.

İlk müdahalesi yapılan ve alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü Yaşar S., hastaneye kaldırılmak üzere ambulansa bindirilirken, bir süre sonra ambulanstan kaçtı. Polis ekiplerinin kovalamacası sonrası yakalanan Yaşar S., tekrar ambulansa güçlükle bindirilerek polis nezaretinde hastaneye kaldırıldı.

Yaşar S., ambulansta polis ekiplerinden de sigara istedi. Kazada diğer otomobilde yolcu olarak bulunan bir kadın da ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İncelemelerin tamamlanmasıyla kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Nevşehir #kaza #otomobil

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