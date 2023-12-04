Alman çiftin kavgası, Esenboğa’yı karıştırdı

Yayınlanma: 04.12.2023 - 13:21

Güncelleme: 04.12.2023 - 13:26

HavaSosyalMedya hesabında yer alan görüntülere göre, olay, Esenboğa Havalimanında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, TK7760 numaralı Ankara- Köln uçuşunu gerçekleştirecek olan Anadolujet firmasına ait uçakta Alman karı koca henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı.

Alman adam karısına uçakta şiddet uygulamaya başladı. Uçakta bulunan kabin ekibi ve yer hizmetleri personeli müdahale ederek adamı uçaktan indirdi. Uçaktan indirilen adam TGS firması personeline saldırdı.

Duruma sinirlenen personel ise Alman yolcuya karşılık vererek saldırdı. Kavgayı gören kadın ise uçaktan inerek kavgayı ayırmaya çalışırken adam ise gözaltına alındı.

Alman adamın ise boksörlük deneyiminin olduğu öğrenildi. Uçak ise 30 dakika gecikme ile kalkışını gerçekleştirdi.