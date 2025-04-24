Alman sismologdan kritik uyarı: 'Ya ana depremdi ya da daha büyüğü yolda'

Yayınlanma: 24.04.2025 - 10:18

Güncelleme: 24.04.2025 - 12:09

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, olası büyük İstanbul depremine dair tartışmalar yeniden alevlendi. Almanya’nın önde gelen sismologlarından Prof. Dr. Marco Bohnhoff, DW Türkçe’den Sinem Özdemir’e yaptığı açıklamalarda dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Potsdam’daki Alman Yer Bilimleri Araştırma Merkezi’nde (GFZ) görev yapan Prof. Bohnhoff, yaşanan depremin ardından iki olası senaryoya işaret etti. İlk senaryo, bu depremin "ana şok" olduğu ve sadece artçıların devam edeceği yönünde. İkinci senaryo ise, asıl büyük depremin henüz gerçekleşmediği ve bu sarsıntının onun bir uyarıcısı olabileceğini ortaya koyuyor.

BÜYÜK MARMARA DEPREMİ KAPIDA MI?

Prof. Bohnhoff, ikinci senaryonun geçerli olması durumunda, Marmara’da 7.4 büyüklüğüne ulaşabilecek bir depremin yaşanabileceğini belirtti. “Bu, uzun süredir beklenen Marmara depreminin gerçekleşmesi anlamına gelir. Ancak hangi senaryonun geçerli olduğunu şu aşamada söylemek mümkün değil” dedi.

STRES HATTI İSTANBUL YÖNÜNE KAYDI

Uzmanlara göre, son deprem Marmara fay hattındaki gerilimi İstanbul’a doğru taşıdı. Bu da megakent çevresinde yeni ve daha büyük bir sarsıntının olasılığını artırıyor. Ancak, zamanlamaya dair kesin bir öngörü bulunmuyor.

ARTÇILAR DEVAM EDECEK AMA ŞİDDET AZALABİLİR

Bohnhoff, bölgede artçı depremlerin günlerce hatta haftalarca sürebileceğini söyledi. Ancak bu sarsıntıların genellikle 5 büyüklüğünü geçmeyeceğini belirtti. Bu durum, halk için görece bir rahatlama sağlasa da dikkatli olunması gerektiğini hatırlattı.

BÖLGESEL RİSK HÂLÂ YÜKSEK

Alman bilim insanı, 6 Şubat 2023 depremlerinden sonra yaptığı açıklamalarda da bölgedeki stresin yeniden dağıldığını ifade etmişti. O dönemden bu yana kuzeydoğu yönünde yeni depremlerin olabileceğine dair uyarılarda bulunuyordu. Bugün yaptığı açıklamalar da o riskin hâlâ geçerli olduğunu ortaya koyuyor.