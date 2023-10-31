Alman turist otelde ölü bulundu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bulunan 4 yıldızlı otelde ailesiyle birlikte tatil yapmakta olan 66 yaşındaki Alman kadın, odasında ölü bulundu.

İHA
Yayınlanma: 31.10.2023 - 12:12
Alman turist otelde ölü bulundu
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Antalya'da ailesinin otel yetkililerine 66 yaşındaki Petra Else Schılbach’ten bir süredir haber alamadıklarını belirtmesi üzerine odasını kontrol eden görevliler, Alman kadını odasında hareketsiz şekilde yatarken buldu.

112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. 

Petra Else Schılbach’in cenazesi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Timi, cumhuriyet savcısı ve adli tabibin yaptığı incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


Antalya turist

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