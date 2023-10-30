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Milas’ta bir kişi evinde ölü bulundu

Muğla’nın Milas ilçesinde bir kişi evinde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA
Yayınlanma: 30.10.2023 - 14:10
Milas’ta bir kişi evinde ölü bulundu
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Muğla'nın Milas ilçesi Hacıilyas Mahallesi’nde öğle saatlerinde edinilen bilgiye göre, Milas Ticaret ve Sanayi Odası’ndan emekli 55 yaşındaki Levent Eser’den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

ÖLÜ BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Eser’in hayatını kaybettiğini tespit etti.

OTOPSİ YAPILACAK

Eser’in cansız bedeni gerekli olay yeri incelemelerinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Geçirdiği kalp kriz sonucu hayatını kaybettiği şüphesi üzerinde durulan Eser’in kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacak.



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