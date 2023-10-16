Alman turisti sahilde taciz etti: Tutuklandı!

Antalya’nın Manavgat ilçesinde sahilde Alman uyruklu turistin kendisine tacizde bulunduğunu iddia ettiği A.K., zabıta ve jandarma ekiplerince yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 16.10.2023 - 14:36
Alman turisti sahilde taciz etti: Tutuklandı!
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Alman Uyruklu Kerstin Blumenthal’in hakkında şikayette bulunduğu A.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, Kumköy sahilinde yaşandı. Alman uyruklu Kerstin Blumenthal isimli şahsın, Ilıca Mahallesi Kumköy sahilinde tatil yaptığı otelin plajında yürüdüğü sırada tanımadığı bir kişinin cinsel organını çıkarıp gösterdiğini ve uygunsuz hareketlerde bulunarak kendisine tacizde bulunduğunu belirterek şikayette bulunması Kumköy Jandarma, Zabıta ve sahildeki güvenlik görevlilerini harekete geçirdi. 

Alman turistin şüpheliyi göstermesinin ardından güvenlik ve zabıta tarafından yakalanan ve adının A.K. olduğu belirlenen şüpheli, Kumköy Jandarma Karakolundan gelen görevlilere teslim edildi.

A.K. isimli şüpheli, Jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Ilıca Cezaevine teslim edildi.


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