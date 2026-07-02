Almanya'da CHP Frankfurt Birliği, Main Köprüsü üzerinde pankart açarak eylem yaptı: 'Özgür Türkiye, özgür dünya'

Almanya'daki CHP Frankfurt Birliği temsilcileri, dünyaca ünlü Main Köprüsü'ne çıkarak büyük bir pankart açtı.

Pankartta seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in CHP Genel Merkezi'ne polis müdahalesi sonrası Ankara'da TOMA'ya çıktığı fotoğrafa yer verildi. Pankartta, "Özgür Türkiye, özgür dünya" ifadeleri yer aldı.

"GENEL BAŞKANIMIZ YALNIZ DEĞİLDİR"

Birliğin eylem kapsamında yaptığı basın açıklamasında da Özgür Özel'e destek mesajı verildi:

"Bugün, Avrupa'nın kalbi Frankfurt'ta, Main Nehri'nin üzerinde yükselen bu afiş, sadece bir siyasi partinin Genel Başkanı'na verilmiş bir destek değildir. Bu afiş, adaletin ve demokrasinin ayaklar altına alındığı bir düzene karşı, dünya tarihine geçecek bir direnişin ve onurun belgesidir.

Türkiye'de, halkın özgür iradesiyle seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e ve partimiz Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapılanlar, hukuk tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Saray iktidarı, sandıkta kaybettiği meşruiyeti, zorbalıkla, kapıları kırarak, seçilmiş bir iradeyi polis şiddetiyle makamından sürükleyerek geri almaya çalışmaktadır.

Şunu herkes çok iyi bilmelidir:

Bu bir devlet yönetimi değil, bir zorbalık rejimidir. Yargıyı bir sopa, polisi bir araç, hukuksuzluğu ise bir yönetim biçimi haline getirenler, halkın iradesini TOMA'larla bastırabileceklerini sanıyorlarsa yanılıyorlar.

Genel Başkanımız yalnız değildir. Sayın Özgür Özel, arkasında milyonların olduğu, TBMM'ye, milletin asıl iradesine doğru yürüyen kararlı bir halk lideridir. O, TOMA'nın üzerine çıktığı an, sadece kendi mücadelesini değil, Türkiye'nin özgürlük mücadelesini dünyaya ilan etmiştir.

İşbirlikçilere ve Saray düzenine cevabımızdır. İçerideki işbirlikçilerle kurulan kumpaslar, yandaş medyanın karartma girişimleri ve bağımlı kılınmış adalet mekanizması, Cumhuriyetimizin değerlerini yok edemeyecektir. "Mutlak butlan" kararlarıyla demokrasiyi tasfiye etmeye çalışanlar, karşılığında halkın "mutlak direnişini" bulacaktır.

"FRANKFURT'UN MERKEZİNDEN HAYKIRIYORUZ..."

Bizler, CHP Frankfurt Birliği olarak, Frankfurt'un merkezinden tüm dünyaya haykırıyoruz:

Türkiye'de tek adam rejimine karşı verilen bu mücadele, sadece Türkiye'nin değil, evrensel demokrasi ilkelerinin mücadelesidir. Genel Başkanımız Özgür Özel'in yürüdüğü yol, hukukun üstünlüğüne, tam bağımsızlığa ve demokratik bir geleceğe çıkan tek yoldur.

Bu zulüm düzeni elbet son bulacak; adalet, özgürlük ve demokrasi mutlaka kazanacaktır. Bizler, ne baskıya boyun eğecek ne de bu haksızlık karşısında sessiz kalacağız. Mücadelemiz, mücadelenizdir; yolumuz, yolunuzdur!

Tüm demokrasi savunucularını, özgürlükten yana olan herkesi, bu karanlığa karşı sesimizi yükseltmeye ve ortak geleceğimize sahip çıkmaya davet ediyoruz. Zulme karşı direniş, demokrasiye karşı zafer kazanacaktır!"

Birlik tarafından hazırlanan, "Ağır Hasta Reçetesi" başlıklı afiş.

NE OLMUŞTU?

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki mutlak butlan yönetimi, Özgür Özel'e desteğini açıklayan 7 yurtdışı örgütünün yetki belgesini iptal etmişti.

Bu örgütler arasında; CHP’nin Hollanda, Belçika, İsveç, Avusturya Federasyonu, Lyon, Bordeaux ve Manchester birlikleri yer almıştı.