Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan Yusuf Yerkel açıklaması
Soma’da işçi tekmeleyen Yusuf Yerkel’in 6000 Euro maaşla (yaklaşık 92 bin TL) Almanya’ya atanmasına tepkiler artıyor. Almanya Dışişleri Bakanlığı ve MÜSİAD'dan konuyla ilgili art arda açıklama geldi.
13 Mayıs 2014 yılında 301 işçinin yaşamını yitirdiği Soma maden faciasında eylem yapan madenci Erdal Kocabıyık'ı tekmeleyerek Türkiye'nin gündemine oturan dönemin Başbakanı Erdoğan'ın "Özel Kalem Müdür Yardımcısı" Yusuf Yerkel'in aylık 6 bin Euro maaşla Frankfurt Başkonsolosluğu’na "Ticaret Ataşesi" olarak atanmasına tepkiler büyüyor.
Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre; Alman Dışişleri Bakanlığı, bu konuyla ilgili gelen bir soruya, “Bu şahısla ilgili hiçbir şeyi teyit etmiyoruz” diyerek, bir yalanlama ya da bir doğrulama yapılmayacağını vurguladı. Bir anlamda, konunun Türkiye'nin sorunu olduğu mesajı verildi.
MÜSİAD DA KAYGILI
AKP'ye yakınlığı ile bilinen Almanya'daki MÜSİAD adlı kuruluş da, konuyu salı akşamki toplantıda tartıştı. Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer ile Ankara'ya çağrılan Ticaret Ataşesi Tansu Günendi’nin katıldığı toplantıda, iş insanları Yusuf Yerkel'in atanmasının sorun yaratacağını vurguladı. Toplantıda 25'e yakın davetli hazır bulundu.
MÜSİAD: MEKTUP YAZALIM
Bazı MÜSİAD yetkilileri, “Bu atama, bize Almanya'da zarar verecek. İşlerimizi olumsuz etkileyecek. Ankara’ya bir mektup yazıp bu durumu bildirelim. Bu atama kararı geri alınmalı” derken, bu görüş benimsendi.
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