Almanya iltica başvurusu yapanların sayısını açıkladı: Türk vatandaşları üst sıralarda yer aldı

Almanya 2024'ün ilk iki ayında iltica başvurusu yapan kişilerin sayısını ve ülkelerini açıkladı. Listede Türk vatandaşları ilk üçte yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.03.2024 - 18:56
Almanya iltica başvurusu yapanların sayısını açıkladı: Türk vatandaşları üst sıralarda yer aldı
Abone Ol google-news

Almanya'da Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF) Şubat ayına ilişkin iltica başvurusu sayılarını kamuoyuyla paylaştı.

Almanya'da 2024'ün ilk iki ayında iltica başvurusu yapan Türk vatandaşlarının sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12,3 artış gösterdi. Türk vatandaşlarının başvurularının sadece yüzde 7,8'i kabul edildi.

EN ÇOK BAŞVURU SURİYELİLERDEN GELDİ

DW Türkçe'de yer alan habere göre, şubat ayında ilk kez iltica başvurusu yapan kişilerin 5 bin 960'ının Suriyeli, 3 bin 2'sinin Afgan, 2 bin 863'ününse Türk vatandaşı olduğu görüldü. Bu ülkeleri Irak, Somali, İran, Kolombiya, Rusya ve Gine takip etti.

Açıklanan veriler, 2024 yılının Ocak ve Şubat aylarında yapılan başvuruların beşte üçünün Suriye, Afganistan ve Türk vatandaşlarına ait olduğunu ortaya koydu.

BAŞVULARIN YARISINDAN FAZLASI REDDEDİLDİ

Bu yılın Ocak ve Şubat aylarında iltica başvurusu yapan Türk vatandaşlarının toplam sayısı ise 2023'ün ilk iki ayına kıyasla yüzde 12,3 artarak 6 bin 809'dan 7 bin 649'a yükseldi. Başvuruların yarıdan fazlası reddedildi

BAMF verilerine göre, 2024'ün ilk iki ayındaki iltica başvurularının yüzde 45'ine olumlu yanıt verildi.

Suriye vatandaşlarının yaptığı başvuruların yüzde 86,5'i kabul edilirken bu oran Afganistan vatandaşlarında yüzde 67,1 olarak kayıtlara geçti.

Türk vatandaşlarının ise sadece yüzde 7,8'inin iltica başvurusu kabul edildi.


iltica haberleri Almanya haberleri Türk haberleri

İlgili Haberler

İltica başvurusu kabul edilmedi: Türk vatandaşı nikah masasında sınır dışı edildi

İltica başvurusu kabul edilmedi: Türk vatandaşı nikah masasında sınır dışı edildi
Almanya'da iltica raporu açıklandı: Türkler 2. sırada

Almanya'da iltica raporu açıklandı: Türkler 2. sırada
Rakılı fotoğraftan 'hapis cezası' almıştı: Eski Pegasus çalışanı ABD'ye iltica etti

Rakılı fotoğraftan 'hapis cezası' almıştı: Eski Pegasus çalışanı ABD'ye iltica etti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

‘Müsaade etmeyiz’ demişti: Erbakan'dan Erdoğan'a 'DEM Parti'li yanıt

‘Müsaade etmeyiz’ demişti: Erbakan'dan Erdoğan'a 'DEM Parti'li yanıt
Kevin Spacey 7 yıl sonra beyazperdeye dönüyor…

Kevin Spacey 7 yıl sonra beyazperdeye dönüyor…
Kurum ‘Gündemimizde yok’ dese de bakanlık 2028’e kadar yüzde 45’ini bitirmeyi hedefliyor

Kurum ‘Gündemimizde yok’ dese de bakanlık 2028’e kadar yüzde 45’ini bitirmeyi hedefliyor
Juventus’tan Kenan Yıldız’a müjde: İlk 11’de yer alacak!

Juventus’tan Kenan Yıldız’a müjde: İlk 11’de yer alacak!
DEM Parti'den 'Ankara' kararı: Üç ilçede aday çıkartmayacaklar

DEM Parti'den 'Ankara' kararı: Üç ilçede aday çıkartmayacaklar
Erdoğan kürsüde konuşurken ‘Şeriat istiyoruz’ sloganı atıldı

Erdoğan kürsüde konuşurken ‘Şeriat istiyoruz’ sloganı atıldı
Meteoroloji açıkladı: 6 Mart 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 6 Mart 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Yaşları 13 ila 17 arasındaki bir grup 12 yaşındaki kız çocuğuna aylarca tecavüz edip şantaj yaptı!

Yaşları 13 ila 17 arasındaki bir grup 12 yaşındaki kız çocuğuna aylarca tecavüz edip şantaj yaptı!