Almanya iltica başvurusu yapanların sayısını açıkladı: Türk vatandaşları üst sıralarda yer aldı

Yayınlanma: 07.03.2024 - 18:56

Güncelleme: 07.03.2024 - 18:58

Almanya'da Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF) Şubat ayına ilişkin iltica başvurusu sayılarını kamuoyuyla paylaştı.

Almanya'da 2024'ün ilk iki ayında iltica başvurusu yapan Türk vatandaşlarının sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12,3 artış gösterdi. Türk vatandaşlarının başvurularının sadece yüzde 7,8'i kabul edildi.

EN ÇOK BAŞVURU SURİYELİLERDEN GELDİ

DW Türkçe'de yer alan habere göre, şubat ayında ilk kez iltica başvurusu yapan kişilerin 5 bin 960'ının Suriyeli, 3 bin 2'sinin Afgan, 2 bin 863'ününse Türk vatandaşı olduğu görüldü. Bu ülkeleri Irak, Somali, İran, Kolombiya, Rusya ve Gine takip etti.

Açıklanan veriler, 2024 yılının Ocak ve Şubat aylarında yapılan başvuruların beşte üçünün Suriye, Afganistan ve Türk vatandaşlarına ait olduğunu ortaya koydu.

BAŞVULARIN YARISINDAN FAZLASI REDDEDİLDİ

Bu yılın Ocak ve Şubat aylarında iltica başvurusu yapan Türk vatandaşlarının toplam sayısı ise 2023'ün ilk iki ayına kıyasla yüzde 12,3 artarak 6 bin 809'dan 7 bin 649'a yükseldi. Başvuruların yarıdan fazlası reddedildi

BAMF verilerine göre, 2024'ün ilk iki ayındaki iltica başvurularının yüzde 45'ine olumlu yanıt verildi.

Suriye vatandaşlarının yaptığı başvuruların yüzde 86,5'i kabul edilirken bu oran Afganistan vatandaşlarında yüzde 67,1 olarak kayıtlara geçti.

Türk vatandaşlarının ise sadece yüzde 7,8'inin iltica başvurusu kabul edildi.